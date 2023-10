Buttafuoco presidente della Biennale. Giordano (FdI): “Scelto un intellettuale stimato trasversalmente”

«La designazione di Pietrangelo Buttafuoco come presidente della Fondazione Biennale di Venezia è una grande notizia. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha scelto un professionista di grande spessore culturale, uno scrittore e un saggista autorevole. Un intellettuale di area che non è mai stato organico e che è sempre stato stimato trasversalmente. Con la sua grande sensibilità e brillante intelligenza saprà essere una guida vivace ed equilibrata di uno dei simboli della cultura italiana. Il Governo Meloni, con questa scelta, continua il suo percorso verso lo sviluppo del pluralismo culturale, sociale e informativo dell’Italia dimostrando, con i fatti, di premiare il merito nel mondo della cultura, in alternativa al sistema dei circuiti di appartenenza». Questo il commento alla notizia della nomina da parte del deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente vicario della Fondazione Alleanza nazionale, Antonio Giordano.

La nomina di Buttafuoco alla Biennale: il parere della Camere entro il 14 novembre

A Pietrangelo Buttafuoco arrivano anche i complimenti del presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, che definisce lo scrittore e giornalista siciliano un «intellettuale eclettico. La Biennale non è solo il cinema ma è anche teatro, danza e architettura, quindi ci voleva una visione d’insieme».

«Con questa designazione da parte del ministro Sangiuliano – commenta il senatore Paolo Marcheschi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura – si apre una nuova era. La Biennale è stata fino ad oggi un feudo della sinistra, un luogo in cui piazzare amici e parenti: ora le cose finalmente cambieranno. Questo governo mette al centro preparazione, cultura e merito. A Buttafuoco va un sincero in bocca al lupo».

La designazione di Buttafuoco al vertice della Fondazione La Biennale di Venezia è solo l’inizio di un iter, e l’attuale presidente, Roberto Cicutto, resterà in carica fino al termine del mandato, marzo 2024, al fine di garantire la necessaria continuità istituzionale e un graduale e ordinato passaggio di consegne. Li riferiscono fonti del MiC alle agenzie di stampa. La proposta di nomina di Buttafuoco è stata inviata a Camera e Senato e ora le commissioni Cultura dei due rami del Parlamento dovranno esprimere il proprio parere entro il 14 novembre.