Btp Valore, raccolti oltre 17mld di euro. Fazzolari: il successo prova che gli italiani si fidano del governo Meloni

Si è concluso con 17.190,004 miliardi di euro raccolti e 641.881 contratti registrati, il collocamento della seconda emissione del Btp Valore avviato il 2 ottobre. «Si tratta – sottolinea il Mef in una nota – di un risultato che conferma il successo di questa famiglia di titoli di Stato dedicata ai piccoli risparmiatori (retail), che hanno partecipato con grande interesse alla seconda emissione, caratterizzata dalla novità delle cedole trimestrali».

Btp valore, Fazzolari (FdI): «Un grande successo, che prova che italiani si fidano del governo Meloni»

Un risultato che ha motivato grande soddisfazione e che, come ha rilevato il sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo, Giovanbattista Fazzolari, «conferma gli ottimi risultati dei collocamenti di Btp da quando è in carica questo esecutivo, dopo i successi del primo Btp Valore e del Btp Italia». «Questi numeri – ha concluso Fazzolari – testimoniano l’alta fiducia che gli italiani ripongono nella solidità e affidabilità del Governo Meloni e nell’operato del ministro dell’Economia Giorgetti. E rappresentano un importante ritorno nelle mani di famiglie e piccoli risparmiatori di parte del debito dello Stato».

Meloni: «Facciamo leva sulla crescita economica»

Un ragguardevole traguardo raggiunto su cui, poco fa, si è espressa anche la stessa Giorgia Meloni. Il premier, rispondendo da Granada, a margine del Consiglio Europeo informale, a chi le ha chiesto se fosse preoccupata per i rendimenti raggiunti dai Btp negli ultimi giorni, ha sostenuto: «Io non sono preoccupata. Trovo che l’Italia sia un’economia molto solida. E trovo che la solidità che questo governo sta dimostrando nello spendere le risorse che ha in modo serio, facendo leva sulla crescita economica, venga compreso bene da tutti».

Btp valore, Giorgetti: «Un successo ottenuto perché i risparmiatori premiano la serietà»

E sul punto, ha espresso viva soddisfazione anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il quale, commentando i risultati della seconda emissione del Btp valore, che ha chiuso il collocamento superando i 17 miliardi di euro, ha dichiarato netto: «Serietà, prudenza e responsabilità sono state premiate dai risparmiatori. Le nostre scelte future, anche prossime, dovranno essere rispettose di questo risultato che oggi ci fa piacere e festeggiamo».