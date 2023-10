Al Jazeera celebra Giorgia Meloni: efficace e patriottica, ha restituito all’Italia un ruolo di leadership

“Ha saputo restituire all’Italia un ruolo di leadership” con una politica “efficace, patriottica e conservatrice” sorprendendo il mondo: con un titolo-domanda che è tutto un programma – “La donna che rimproverò Macron… Come ha fatto Georgia Meloni a diventare la leader più popolare d’Europa?” – la Tv panaraba Al-Jazeera celebra la premier italiana che “è riuscita a guadagnare una popolarità che molti non si aspettavano. E ha anche sorpreso molti osservatori dentro e fuori l’Italia con azioni inaspettate da un leader di destra” perdipiù “rassicurando le istituzioni internazionali diffidenti nei confronti della sua ascesa al potere”.

E’ un ritratto a tutto tondo quello che la rete televisiva satellitare di all news con sede in Qatar dedica a Giorgia Meloni lodandone la politica estera, la sua capacità di tracciare la strada di una nuova destra capace di sorprendere per le sue scelte cercando di conquistare una posizione di leadership all’interno della Nato e “un nuovo status internazionale per Roma” segnando una sorta di “spartiacque nella storia della destra europea”.

Il ragionamento di Al Jazeera parte da lontano: “gli osservatori arabi probabilmente ricordano i vecchi messaggi video” di Giorgia Meloni in cui “criticava il presidente francese Emmanuel Macron e lanciava un duro attacco alle politiche coloniali di Parigi in Africa“.

L’articolo sottolinea le parole della leader di Fdi, secondo cui “gli africani fuggono dai loro Paesi verso l’Europa perché la Francia saccheggia i loro beni” e che la soluzione della crisi migratoria “è liberare i paesi africani da alcuni europei e non il trasferimento degli africani in Europa spalancando la porta all’immigrazione di massa“.

“Meloni – osserva Al Jazeera – è stata vista come un’esperienza spartiacque nella storia della destra europea perché rappresenta un cambiamento radicale nella visione e nelle politiche. Nel corso del suo primo anno, è riuscita a guadagnare una popolarità che molti non si aspettavano. E ha anche sorpreso molti osservatori dentro e fuori l’Italia con azioni inaspettate da un leader di destra, la cui vittoria fu descritta all’inizio come un campanello d’allarme per la democrazia europea e per i diritti delle donne e delle minoranze”.

“La sorpresa più grande, forse, è che – ammette la Tv con sede a Doha – ha gestito il dossier di politica estera non solo rassicurando le istituzioni internazionali diffidenti nei confronti della sua ascesa al potere, ma ha saputo restituire all’Italia un ruolo di leadership che non aveva avuto per anni nella convinzione che stesse cercando di tracciare un nuovo status internazionale per Roma. La Meloni ha rassicurato l’Ue e ha portato avanti una politica europea efficace al punto che alcuni hanno cominciato a chiamarla la nuova Angela Merkel. Ha, inoltre, cercato di conquistare una posizione di leadership all’interno della Nato con notevoli progressi nei rapporti con gli Usa e fornendo un intenso sostegno all’Ucraina, nonché avviando l’uscita del suo Paese dalla nuova via della seta e con rafforzamento delle relazioni economiche e militari con l’India e il Giappone“.

“Sorpresa – suggerisce infine il commento – è la parola usata dai principali giornali liberali di lingua inglese per descrivere la performance di Meloni quest’anno: ha sorpreso il mondo con una versione di destra molto diversa da quella che siamo abituati a vedere in tutto il mondo nell’ultimo decennio. Una versione che alcuni credono, in caso di successo, aprirà la strada al consolidamento e al riconoscimento della nuova destra, politicamente e culturalmente in Europa”.

Non è la prima volta che Al Jazeera si occupa di Giorgia Meloni. Decine gli articoli che il sito della Tv panaraba ha dedicato in questi anni alla prima premier donna nella storia d’Italia.