Addio a Matthew Perry: l’attore di “Friends” trovato morto nella vasca idromassaggio

L’attore Matthew Perry, il Chandler Bing della popolare serie ‘Friends’, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles. Aveva 54 anni. A riportare la notizia i media Usa, che hanno parlato di una chiamata con richiesta di soccorso per arresto cardiaco proveniente dall’abitazione dell’artista e del successivo ritrovamento del corpo ormai senza vita nella vasca idromassaggio. Se i motivi del decesso non sono ancora stati confermati, indiscrezioni parlano di un possibile annegamento. Fonti delle forze dell’ordine hanno intanto spiegato ai media che nella casa di Perry non sono state ritrovate droghe. Intanto arriva l’addio all’attore dall’account X ufficiale di “Friends”. «Siamo devastati nell’apprendere della scomparsa di Matthew Perry. È stato un vero dono per tutti noi. Il nostro affetto va alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan», si legge nel messaggio.

Il personaggio Chandler Matthew Perry

Matthew Perry ha interpretato il personaggio di Chandler nella serie Friends – con Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross) e Matt Le Blanc (Joey) – che ha spopolato per 10 stagioni, dal 1994 al 2004, conquistando anche un nomination all’Emmy nel 2002. Perry, che dopo la fortunatissima serie ha interpretato alcuni film senza raggiungere gli stessi picchi di successo, per tutta la vita convissuto e combattuto con le dipendenze, come ha raccontato nella sua autobiografia uscita nel 2022 “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir”.

Il messaggio per le persone in difficoltà per le dipendenze

Nel libro, era contenuto un messaggio indirizzato a tutte le persone in difficoltà per gli stessi problemi. «Ciao, mi chiamo Matthew, anche se potresti conoscermi con un altro nome. I miei amici mi chiamano Matty. E dovrei essere morto«, scriveva Perry . «Non scrivo niente di tutto questo perché qualcuno si senta dispiaciuto per me. Scrivo queste parole perché altri potrebbero essere confusi perché sanno che dovrebbero smettere di bere – come me, hanno tutte le informazioni e capiscono le conseguenze – ma non ci riescono. Non siete soli, miei fratelli e sorelle».

Sui social un fiume di lacrime

È un fiume di lacrime in piena quello che scorre sui social per la morte di Matthew Perry. Insieme al pianto dei tanti fan che hanno decretato il successo planetario della sitcom, c’è il cordoglio di amici, colleghi e del mondo dei produttori televisivi. Perfino Justin Trudeau, il primo ministro del Canada, ha espresso pubblicamente il suo dolore. La rete Nbc, che negli Usa ha trasmesso “Friends”, ha scritto in un comunicato: «Siamo incredibilmente addolorati per la scomparsa troppo presto di Matthew Perry. Ha portato tanta gioia a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo con i suoi tempi comici perfetti e la sua arguzia. La sua eredità vivrà attraverso innumerevoli generazioni».