Ucraina, missili russi su un mercato nel Donetsk: è strage di civili. 17 vittime, 32 feriti

Missili russi su un mercato nel Donetsk: è strage. Le forze di occupazione russe hanno colpito il mercato di Kostyantynivka, nella regione orientale dell’Ucraina, provocando la morte di 17 persone e il ferimento di numerose altre: lo ha denunciato il Presidente, Volodymyr Zelensky, aggiungendo: «È un mercato come tutti gli altri. Negozi. Farmacia. Persone che non avevano fatto nulla di male. E il numero delle vittime può aumentare», ha scritto il Presidente.

Ucraina, missili russi su un mercato nel Donetsk: è strage

Solo alle 18 di questo pomeriggio, poi, via Telegram il ministro dell’Interno ucraino, Igor Klymenko, fa sapere che «l’operazione di ricerca e salvataggio a Kostyantynivka è stata completata». E aggiornando il bollettino dell’ultima strage, fornisce l’ultimo tragico ragguaglio: «17 persone sono state uccise e 32 ferite dai bombardamenti russi» col raid al mercato di Kostyantynivkana, nell’Ucraina orientale.

Raid russo sul mercato: 17 vittime, 32 feriti e 20 negozi devastati

Nell’attacco sono stati devastati 20 negozi, compresa una farmacia, e parte di un edificio residenziale, ha riferito il procuratore dell’oblast di Donetsk. Diverse auto sono andate in fiamme. Scene apocalittiche, quelle che rimbalzano sui social, e che immortalano le sequenze dell’ultimo massacro di innocenti. La notizia che arriva dalla martoriata Ucraina rilancia l’orrore di una guerra in cui – come ha sottolineato la Ue – la Russia «continua a terrorizzare la popolazione civile».

Strage in un mercato nel Donetsk, la Ue: l’ultimo «odioso e barbaro attacco missilistico» contro civili

L’ultimo «odioso e barbaro attacco missilistico di oggi – scrivono da Bruxelles – contro un’area di mercato a Kostyantynivka, nella regione di Donetsk, ha ucciso almeno 17 persone. Tra cui un bambino. E ne ha ferite altre decine. Questo attacco segue un’escalation negli ultimi mesi di attacchi missilistici e con droni in tutta l’Ucraina, soprattutto contro oggetti civili». Attacchi che, rimarca la Ue, hanno ucciso o ferito «più di 410 persone solo nelle ultime due settimane. Ciò si aggiunge ai bombardamenti indiscriminati e quotidiani della Russia in prossimità del fronte, che causano centinaia di vittime civili».