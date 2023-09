Uber condannata dal Tribunale di Milano: illegittimo il licenziamento di quattromila rider

Uber Eats Italy condannata dal Tribunale di Milano per il licenziamento, illegittimo, di 4.000 rider che consegnano il cibo in Italia.

Secondo i giudici di Milano, Uber è colpevole di condotta anti sindacale per aver omesso di attuare le procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali per la cessazione delle attività di food delivery in Italia.

Il Tribunale ha, quindi, ordinato a Uber di revocare “tutti i recessi” comunicati ai rider e di avviare le procedure di confronto in materia di delocalizzazione e licenziamento collettivo con le organizzazioni sindacali che hanno promosso il ricorso contro la multinazionale nata a San Francisco.