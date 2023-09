Torna la politica in tv: chi sale e chi scende. Male Formigli e Parenzo, bene Del Debbio e Giordano

Torna la politica in televisione e i dati degli ascolti premiano la tradizione: vanno bene i format consolidati con i conduttori noti, cioè Paolo Del Debbio e Mario Giordano su Retequattro, mentre non decolla per il momento la conduzione di David Parenzo a L’aria che tira al posto di Myrta Merlino. Buona la partenza su Mediaset di Bianca Berlinguer che ottiene il 9% di share.

Il flop di Formigli e Parenzo

Dall’analisi completa tratta da davidemaggio.it con i numeri degli ascolti tv all’esordio dei principali programmi rapportati a quelli della prima puntata della passata stagione si evince che perdono ascoltatori L’aria che tira ma anche Agorà su Rai3, aumentano invece gli ascolti per Otto e mezzo. Non è andato bene il debutto di Corrado Formigli con Piazzapulita, evidentemente ormai diventato scontato e prevedibile con i suoi comizi contro la destra e contro Giorgia Meloni. La puntata di esordio, giovedì scorso, ha totalizzato il 5.7 di share. Formigli è stato battuto da Dritto e rovescio di Del Debbio che ha invece ottenuto il 6.7.

Secondo le aspettative il programma di Diego Bianchi-Zoro, Propaganda live, che resta attorno al 6% avendo fidelizzato ormai il suo pubblico che oscilla tra sensibilità da centro sociale e risentimenti dei delusi della sinistra-sinistra.

Maggioni non convince, Minzolini nemmeno

Non è andata benissimo invece per Monica Maggioni che ha sostituito su Rai3 Lucia Annunziata alla guida del programma In mezz’ora che, nella prima puntata della stagione, ha totalizzato il 7,3 di share. Annunziata, alla ripartenza a settembre di un anno fa, aveva ottenuto l’8,7.

Altra novità a Stasera Italia Weekend dove, dopo il debutto dello scorso 9 settembre, Augusto Minzolini non è più da solo alla conduzione. Al suo fianco è arrivata Safiria Leccese, giornalista Mediaset di lungo corso . Il programma ha ottenuto ieri il 4.8 di share posizionandosi allo stesso livello di Inonda (4.9) guidato dalla coppia Telese-Aprile, programma molto orientato a sinistra.