Su Giambruno scintille tra Meloni e Fusani: “Stanca di essere chiamata in causa, pensate che gli dico io cosa dire?”

”Io penso che Andrea Giambruno abbia detto in modo frettoloso e assertivo una cosa diversa da quella che è stata interpretata dai più…”. E ”cioè in quelle parole non leggo il fatto di dire che se tu giri” in strada in un certo modo, “ti possono violentare. Leggo una cosa simile a quella che diceva mia madre quando uscivo di casa: ‘occhi aperti e testa sulle spalle’. Purtroppo, gli stupratori esistono, non bisogna abbassare la guardia”. Così Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del Cdm commentando le dichiarazioni del compagno Andrea Giambruno, risponde a una domanda.

“Che idea avete della libertà di stampa?”

E poi puntualizza: “Quale idea avete del concetto di libertà di stampa? Un giornalista in tv non dice cosa pensa la moglie, io non devo essere chiamata in causa per le cose che dice un giornalista in tv e lui non deve essere attaccato più di quanto sia normale perché mi vuole bene. Vi chiedo in futuro di non chiedermi conto di quello che un giornalista dice in tv, non sono io quella che deve dirgli cosa dire perché io credo nella libertà di stampa”.

Fusani provoca, Meloni replica

Ma poi arriva il turno di Claudia Fusani che si inserisce con una domanda irritante: “Quindi per lei no è no e si può uscire in minigonna e bere?”. Una domanda sciocca, perché non riguarda neanche le affermazioni di Giambruno. Meloni è stupita dall’attacco della giornalista: “Ma è quello che ho detto? Mi scusi, è quello che ho detto? Ragazzi, vi prego…”. E l’altra, tutta presa dal suo piccolo show a favore di telecamere, insiste: “Ho chiesto alla presidente del Consiglio di ribadire…”. E Giorgia Meloni: “Lo ribadisco con forza. va bene che io sono quella che vuole le donne un passo indietro agli uomini, mi vede? Sto proprio un passo indietro…”. Chiuso il sipario