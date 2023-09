Stephen King torna con un nuovo agghiacciante thriller: protagonista l’investigatrice Holly

E’ l’investigatrice Holly Gibney la protagonista del nuovo “agghiacciante” romanzo di Stephen King. Semplicemente intitolato “Holly“, il libro uscirà martedì 5 settembre. In contemporanea negli Stati Uniti da Scribner, in Gran Bretagna e negli altri Paesi di lingua inglese del Commonwealth da Hodder & Stoughton. E in Italia, come da tradizione, da Sperling & Kupfer. In vista dell’uscita, il maestro dell’horror all’americana ha dichiarato: “Non avrei mai potuto lasciar andare Holly Gibney. Doveva essere una comparsa in ‘Mr Mercedes’ e invece ha rubato il mio nuovo libro e il mio cuore”.

Holly Gibney è una presenza ricorrente nei libri di King da quando ha introdotto il personaggio in “Mr. Mercedes” del 2014, e nel corso del tempo si è trasformata da timida reclusa a detective privata a tutti gli effetti in “Chi perde paga” e “The Outsider”. Ora Gibney ritorna nel nuovo romanzo per risolvere il raccapricciante mistero che si cela dietro a molteplici sparizioni in una città del Midwest. Holly si trova da sola a fronteggiare una coppia di avversari inimmaginabilmente depravati e brillantemente mascherati.

Quando Penny Dahl chiama l’agenzia Finders Keepers nella speranza che possano aiutarla a ritrovare la sua figlia scomparsa, Holly Gibney è restia ad accettare il caso. Il suo socio, Pete, ha il Covid. Sua madre, con cui ha sempre avuto una relazione complicata, è appena morta. E Holly dovrebbe essere in ferie. Ma c’è qualcosa nella voce della signora Dahl che le impedisce di dirle di no. A pochi isolati di distanza dal punto in cui è scomparsa Bonnie Dahl, vivono Rodney ed Emily Harris. Sono il ritratto della rispettabilità borghese: ottuagenari, sposati da una vita, professori universitari emeriti. Ma nello scantinato della loro casetta ordinata e piena di libri nascondono un orrendo segreto, che potrebbe avere a che fare con la scomparsa di Bonnie. È quasi impossibile smascherare il loro piano criminale: i due vecchietti sono scaltri, sono pazienti. E sono spietati. Holly dovrà fare appello a tutto il suo talento per superare in velocità e astuzia i due professori e le loro menti perversamente contorte.