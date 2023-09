Spreco alimentare, Coldiretti denuncia: in Italia ogni anno costa 9 miliardi l’anno (come una finanziaria)

Nelle case italiane si gettano mediamente a settimana 674,2 grammi di cibo pro capite: spreco che a livello nazionale costa 9,2 miliardi per l’intero anno, in pratica come una manovra finanziaria: è quanto emerge dal rapporto della Coldiretti.

Lo studio “La spesa green degli italiani, dal bio al km 0 fino al ritorno del piatti poveri antispreco” è stato diffuso in occasione dell’inaugurazione del Sana, il Salone internazionale del biologico e del naturale, con il presidente nazionale Ettore Prandini allo stand C13 padiglione 30 della fiera di Bologna.

Piatti sani a basso costo: la dieta mediterranea si conferma vincente (e conveniente) come emerge dal rapporto della Coldiretti “La spesa green degli italiani, dal bio al km 0 fino al ritorno del piatti poveri antispreco” diffuso in occasione dell’inaugurazione del Sana, il Salone internazionale del biologico e del naturale, con il presidente nazionale Ettore Prandini allo stand C13 padiglione 30 della fiera di Bologna.

Spreco alimentare: un aspetto sottovalutato, lo studio della Coldiretti

Con l’inflazione alimentare che è stata pari al 9,8% ad agosto secondo l’ Istat e i rincari che raggiungono addirittura il massimo del 43% per lo zucchero. I cittadini – sottolinea la Coldiretti – adottano comportamenti più responsabili per salvare i bilanci, anche riducendo lo spreco. E le ricette della tradizione popolare con il riutilizzo degli avanzi o di ingredienti di base – spiega Coldiretti – sono l’asse portante