Spazio, anche un italiano nella missione Ax-3. Crosetto: “Fondamentale per la nostra strategia”

C’è anche un italiano, il colonnello dell’Aeronautica militare Walter Villadei, nell’equipaggio della terza missione Axiom nello spazio, che viaggerà verso la stazione spaziale internazionale. Villadei, secondo quanto annunciato oggi da Axiom Space, farà parte di un team di quattro astronauti: oltre a lui, lo svedese del progetto Esa Marcus Wandt, lo specialista di missione Alper Gezeravci della Turchia e il comando di Michael López-Alegría, capo astronauta di Axiom Space, che rappresenta sia gli Stati Uniti che la Spagna con la doppia cittadinanza. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlato di “un passo fondamentale nello sviluppo della strategia italiana per lo Spazio”; il presidente della Commissione esteri e difesa del Senato, Stefania Craxi, di “motivo di grande orgoglio”.

Axiom 3: equipaggio, partenza, durata

I quattro membri dell’equipaggio di Ax-3 durante la missione trascorreranno fino a 14 giorni a bordo della Stazione spaziale. A lanciare la missione Ax-3 sarà un razzo SpaceX Falcon 9 su una navicella spaziale SpaceX Crew Dragon diretta alla la Stazione Spaziale, il lancio è in programma dal Kennedy Space Center della Nasa, in Florida, negli Usa. La partenza è prevista non prima di gennaio 2024. Ax-3 sarà la prima missione spaziale umana commerciale con un astronauta, Wandt, sponsorizzato dall’Esa.

Una missione che guarda all’accesso commerciale dello spazio

“L’Esa sta supportando una nuova generazione di esploratori spaziali che sfruttano l’accesso commerciale allo spazio con nuove idee, concetti e ricerche. Un accesso più versatile per gli esseri umani allo spazio alimenterà l’economia europea e la conoscenza oltre la Terra”, ha spiegato Daniel Neuenschwander, direttore dell’Esplorazione umana e robotica dell’Agenzia spaziale europea. L’Esa inoltre ha sottolineato che Marcus, Walter e Alper hanno una vasta esperienza di volo e hanno tutti prestato servizio nelle forze aeree della loro nazione. “Questo equipaggio sta cambiando il paradigma di come i governi e le agenzie spaziali accedono e raccolgono i benefici della microgravità. La missione Ax-3 sarà trasformativa poiché posizionerà le nazioni europee come pioniere dell’emergente settore spaziale commerciale”, ha detto López-Alegría, ex astronauta della Nasa e assunto da Axiom SPace e comandante della missione Ax-1.

Crosetto: “La presenza di un ufficiale italiano è un passo fondamentale per la nostra strategia”

È stata poi una nota del ministero della Difesa italiano a sottolineare che la missione consentirà di specializzare e valorizzare ulteriormente le competenze nazionali nel dominio Spazio, anche grazie alla collaborazione con il mondo accademico, industriale e imprenditoriale. Questa attività, è stato spiegato ancora, rappresenta per l’Italia un’occasione privilegiata per continuare a promuovere il suo impegno verso un accesso sicuro ed efficace allo Spazio, che costituisce una naturale espansione degli ambiti di competenza dell’Aeronautica Militare. “La presenza di un ufficiale italiano a bordo della missione è un passo fondamentale nello sviluppo della strategia italiana per lo Spazio, in cui la Difesa condivide e supporta lo sforzo del governo, delle istituzioni e delle aziende del Paese”, ha commentato il ministro Crosetto, sottolineando che “viene garantita così la proiezione dell’Italia verso una presenza sempre più attiva in ambito della difesa e sicurezza nazionale cogliendo, nel contempo, le opportunità offerte dalla New space economy”.

Craxi: “Villadei a bordo della missione Ax-3 è motivo di grande orgoglio”

“La presenza di un ufficiale italiano, il Colonnello Walter Villadei, a bordo della missione Ax-3 di Axiom Space, è motivo di grande orgoglio, testimonia il duro lavoro fatto a più livelli e rafforza la proiezione del nostro Paese in un ambito strategico qual è quello dello Spazio, con indubbie ricadute in termini di difesa e sicurezza”, ha commentato Stefania Craxi, sottolineando che si tratta di “un passo in più per l’Aeronautica militare, un passo in più per l’Italia”.