Si apre domani a Roma il congresso dell’Ugl Lazio. L’Ucid rilancerà la Dottrina sociale della Chiesa

Anche l’Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti), con il presidente del gruppo Lazio, il senatore Riccardo Pedrizzi, parteciperà domani 29 settembre al V Congresso dell’unione regionale Ugl Lazio dal titolo “Costruiamo il nostro futuro!”, che si terrà presso il Carpegna Palace Hotel di Roma. Un appuntamento che vedrà la presenza, oltre che dei vertici sindacali dell’Ugl, anche dei massimi rappresentanti politici e istituzionali del Lazio e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo economico e sociale. Pedrizzi porterà “i saluti degli imprenditori cattolici ad un sindacato al quale ci unisce la stessa cultura del lavoro e della sua dignità, la stessa concezione dell’impresa come comunità di persone, la stessa proposta partecipativa dei lavoratori alla gestione ed agli utili, gli stessi riferimenti all’umanesimo del lavoro ed alla Dottrina sociale cattolica”.

Congresso Ugl, dall’Ucid proposte sulla partecipazione agli utili d’impresa

Tra i temi che tratterà Pedrizzi, in primis, ci sarà proprio quello della partecipazione agli utili dell’impresa, tema tornato al centro del dibattito culturale e politico. “Il Comitato tecnico scientifico dell’Ucid”, afferma Pedrizzi, “ha da sempre, fin dalla sua nascita, sostenuto la necessità di rendere finalmente operativa la normativa di cui all’articolo 46 della nostra carta costituzionale che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Oggi che il governo di centrodestra e i sindacati guardano con una nuova attenzione al tema della partecipazione, l’Ucid è pronto a sostenere in tutte le sedi la rivoluzione copernicana nel campo delle relazioni industriali tra datori e lavoratori”.

L’emergenza delle morti sul lavoro

Pedrizzi, inoltre, punterà il dito sull’emergenza delle morti bianche. “Le cause che vengono continuamente individuate sono sempre le stesse: mancati controlli degli Ispettorati del lavoro che scarseggiano di personale, non rispetto delle regole da parte di imprenditori disonesti, lo sfruttamento del lavoro nero e la mancanza di sicurezza. La verità, però, è un’altra e la causa principale viene da lontano: il mancato riconoscimento della dignità del lavoro”, afferma il senatore. Inoltre, l’Ucid, alla platea dell’Ugl, per voce di Pedrizzi, esporrà i dettami della Dottrina sociale cattolica soprattutto nel rapporto tra capitale e lavoro, in una chiave di trasparenza e di etica. “Quando un’azienda produce profitto significa che i fattori produttivi sono stati adeguatamente impiegati ed i corrispettivi bisogni umani debitamente soddisfatti”, rimarca Pedrizzi. “Al profitto si può e si deve attribuire infatti un significato etico perché ogni impresa nasce da un capitale, frutto di passato lavoro e appresta nuovo capitale per nuovo lavoro, che resta sempre il frutto e l’espressione più alta della spiritualità, dell’intelligenza e delle potenzialità dell’uomo”.