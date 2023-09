Show da Del Debbio: mi hanno tolto il reddito e non posso fare la spesa. Ecco cosa mangia in diretta…

Senza reddito di cittadinanza niente spesa e niente cibo. E’ quello che ha sostenuto ieri in tv una donna intervistata nel corso della trasmissione Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio. La donna, in diretta, ha raccontato di non riuscire più a fare la spesa dopo che le hanno tolto il reddito di cittadinanza. Quindi ha aggiunto: “Vivo con la mia gatta, è l’amore della mia vita. Vivo da sola con lei”. “E come farai?”, le ha chiesto l’inviata di Dritto e rovescio. “Io comprerò i suoi croccantini – risponde la donna – e li condividerò con lei”. E con un gesto plateale ha mangiato in diretta uno dei croccantini per gatti prendendolo dalla busta che aveva con sé.

“Mi hanno tolto il reddito e ora come campo?” La testimonianza in studio a #Drittoerovescio pic.twitter.com/RyCM6nz8mD — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) September 7, 2023

“Mi sembra più che altro una provocazione”, ha commentato l’intervistatrice. “E’ una provocazione – ha risposto la donna – ma è quello che purtroppo accadrà…”. Numerosi i commenti sotto il video postato su twitter ma nessuno esprime solidarietà alla signora. Tutti la esortano a cercarsi un lavoro e commentano il suo intervento accusandola di avere fatto una sceneggiata a scopo di propaganda.