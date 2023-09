Sesso sul volo EasyJet per Ibiza, la compagnia annuncia provvedimenti: “Avvertita la polizia” (video)

Ci saranno conseguenze legali per la focosa coppia che è stata ripresa in un video diventato virale (oltre tre milioni di visualizzazioni in pochi giorni) mentre faceva sesso su un volo EasyJet da Luton a Ibiza. Lo fa sapere la stessa compagnia aerea, commentando l’episodio.

Sesso sul volo EasyJet: dopo la reazione dello steward, gli applausi dei passeggeri

Il video è stato ripreso a bordo di un volo EasyJet partito da Luton e diretto a Ibiza l’8 settembre. Nel filmato di 30 secondi, girato da un passeggero, si vede un membro dell’equipaggio incerto sul da farsi, sconcertato e senza parole, dopo essersi accorto del fatto che la coppia è entrata insieme nel bagno dell’aereo rimanendoci per diverso tempo.

A quanto pare la porta del bagno non era del tutto chiusa e uno degli steward, sentendo dei rumori, ha aperto la porta trovando una scena inaspettata. Una coppia intenta a fare sesso nella cabina del volo EasyJet. Dopo essere stato scoperto, il giovanotto ha sorriso timidamente per poi chiudere di nuovo la porta per continuare l’amplesso.

La coppia, secondo la terminologia anglosassone, è entrata nel “Mile High Club”: così viene definito il ristretto numero dei viaggiatori che non si limitano a godersi il viaggio mentre sono a bordo di un aereo, ma cercano avventure più trasgressive.

Nel 1999 due viaggiatori di un volo American Airlines persero il lavoro

EasyJet, interpellata dalla stampa britannica, si è limitata a comunicare: “Possiamo confermare che questo volo da Luton a Ibiza l’8 settembre è stato accolto dalla polizia all’arrivo a causa del comportamento di due passeggeri a bordo”. Non è confermato se siano stati effettuati arresti.

I viaggiatori del volo Easyjet sorpresi a fare sesso in volo se la sono cavata con i sorrisetti degli altri passeggeri e addirittura un applauso. In altri tempi sarebbe andata loro decisamente peggio.

Basti pensare a quello che è accaduto nell’ottobre 1999, a due passeggeri di un volo American Airlines da Dallas a Manchester sono stati arrestati dopo aver fatto sesso davanti agli altri passeggeri nella sezione business class dell’aereo. Entrambi hanno perso il lavoro dopo che la stampa si è occupata dell’episodio.