Schlein a Parigi accolta da trenta persone e sull’abaya non ha nulla da dire (come al solito)

La missione di Elly Schlein a Parigi è stata un flop. “C’è una grande comunità di democratiche e democratici anche all’estero”, aveva scritto su Instagram. Ma all’incontro nel circolo parigino del Partito democratico c’erano trenta persone compresi i giornalisti, come annota impietoso Il Foglio. Schlein si è incontrata con la sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo, e con il suo omologo francese, Olivier Faure, segretario del Ps.

La sindaca Hidalgo è il modello da seguire secondo Schlein che ha ritirato fuori l’idea della città dei 15 minuti. Uno slogan utilizzato anche da Roberto Gualtieri quando ha fatto la sua campagna elettorale per Roma. Quella dei 15 minuti è una città i cui abitanti possano raggiungere in massimo un quarto d’ora, a piedi o in bici, un’ampia rete di presidi fondamentali: trasporto pubblico, aree verdi, centri culturali, nidi, luoghi per praticare sport. Chi vive a Roma tocca con mano ogni giorno quanto il sindaco dem abbia realizzato per trasformare la capitale nel modello urbano che piace a Schlein e Hidalgo…

“Nel tour di Elly in Paris – ironizza Il Foglio – non è stato previsto nessun incontro con rappresentanti di Renaissance, la formazione del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, né con la France insoumise di Jean-Luc Mélenchon, il partito che guida la coalizione delle sinistre in Parlamento, Nupes: fedele alla linea, al Ps, anche se lo scorso anno ha registrato il risultato peggiore della storia della Quinta Repubblica proprio con Anne Hidalgo candidata (1,75 per cento dei suffragi)”.

Il tour di Elly Schlein non è stato un fallimento solo sul piano numerico ma anche su quello comunicativo. Quale la posizione su Ustica e il possibile coinvolgimento francese ipotizzato da Giuliano Amato? La segretaria dem si è limitata ad invocare verità. Indecisa a tutto anche sulla questione dell’abaya, la tunica islamica che copre il corpo dalla testa ai piedi, e che nelle scuole francesi da quest’anno è vietata. Lei in Italia applicherebbe questo divieto? Risposta: “Non ho seguito la vicenda”.