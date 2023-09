Santa Marinella, parla la donna del video hot: io rovinata, e il sindaco Tidei ancora non si è dimesso…

Lo scandalo a luci rosse che ha coinvolto Santa Marinella e il suo sindaco ex Pd Pietro Tidei ha creato molto gossip ma ancora nessuna conseguenza politica. L’arzillo Tidei, 77 anni, una moglie e 4 figli, resta al suo posto. E oggi parla in una intervista a Repubblica la donna ripresa con lui nel video finito agli atti della Procura che indaga su un presunto malaffare nella cittadina del litorale romano. Tidei e la signora sono ripresi mentre fanno sesso nell’ufficio del sindaco. Gli atti sono stati quindi richiesti dai difensori dell’indagato ed è emersa la notizia del video hot. Al centro di questo ginepraio finisce anche il consigliere di centrodestra, nemico giurato del sindaco, sospettato di avere fatto circolare il video anche se l’interessato nega.

E veniamo alle parole della signora ripresa nel video, la quale ha presumibilmente qualche problema in famiglia dopo lo scandalo. “Tutto quello che sta accadendo – afferma – è più grande di me. Ora sto pensando ad altro. Mio marito è una persona per bene che sta soffrendo a causa di questa vicenda. Io ho sbagliato ma è un fatto privato che riguarda la mia famiglia”.

La donna nega di avere ricevuto favori da Tidei. “Ho la mia professionalità, il mio lavoro, non ho bisogno di chiedere niente a nessuno, tanto meno a Tidei. E nemmeno mio marito ha mai ricevuto alcun incarico”. Quindi afferma di non avere intenzione di sentire Tidei e dice di aspettarsi le dimissioni. “Guardi io non ho fatto una bella figura con i miei cari, lui forse da sindaco non avrebbe dovuto fare quello che ha fatto dentro una sede istituzionale. Quindi dopo tutto questo caos forse si sarebbe dovuto dimettere”.