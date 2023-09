Roberto Vecchioni è l’unico che capisce la Schlein: “E’ bravissima, ha ragione: i migranti vanno accolti”

”La mia linea è quella della Schlein, bisogna combattere per un politica di accoglienza che consenta di poter poi distribuire i migranti nelle varie parti d’Europa”. Così all’Adnkronos Roberto Vecchioni a margine della conferenza stampa di ‘In altre Parole’, il nuovo programma in cui farà ‘da spalla’ a Massimo Gramellini che debutterà su La7 sabato prossimo in prime time. Nessun dubbio, da Vecchioni, nei giorni in cui la leader del Pd viene accusata di essere confusa, incomprensibile e indecisa. Non per Vecchioni, che soprattutto sul fronte dell’immigrazione si conferma allineato alla segretaria del Pd.

Vecchioni e la linea Schlein: “Proposte serie, non propaganda”

”Questo accumularsi di umanità – dice Vecchioni- era prevedibilissimo. Si poteva prevedere anche 30/40 anni fa ma non sono state mai prese misure purtroppo. Il blocco navale? Pura propaganda – aggiunge – succede sempre che quando si vuole arrivare da qualche parte si promette il di più, ma non lo ha fatto solo la Meloni – sottolinea il cantautore – è successo anche prima”. Vecchioni si dice molto ”insoddisfatto” di come sta lavorando l’attuale esecutivo: “Ormai siamo sotto al livello delle possibilità di un paese, la speranza è che arrivi una unione liberale. Confido molto nella Schlein, mi piace e ho molta fiducia in lei”.

In ogni puntata, Gramellini sarà affiancato da Roberto Vecchioni che lo aiuterà a spiegare il linguagggio di Elly Schlein. “La differenza oggi tra la leader del governo e la leader dell’opposizione è che la leader del governo si capisce quello che dice ma poi non lo fa, per fortuna, mentre la leader dell’opposizione non si capisce quello che dice e forse è anche avvantaggiata da questo fatto”, è il commento di Gramellini.