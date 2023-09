Ritrovato il caccia F-35 più costoso del mondo che era scomparso nel nulla. Ma il mistero continua

Ritrovato, ma al momento non si sa se il merito sia stato dei cittadini, a cui la Marina Militare americana si era rivolta chiedendo di segnalare eventuali rottami. Il caccia F-35 Lighiting 2, di ultima generazione, misteriosamente scomparso dopo essere precipitato nel corso di un’esercitazione in South Carolina da domenica pomeriggio, quando il pilota si era paracadutato a terra prima dell’incidente, è stato trovato nella contea di Williamsburg, due ore a nordest della Joint Base Charleston da dove era decollato.

Ritrovato il caccia F-35 forse grazie alle segnalazioni dei cittadini

Lunedì l’esercito Usa aveva lanciato un appello agli abitanti della zona per riuscire ad individuare i resti del velivolo. “Se avete informazioni che possano aiutare le nostre squadre a localizzare l’F-35, chiamate il Base Defense Operations Center al numero 843-963-3600”, era il messaggio su X che aveva suscitato l’ironia degli utenti.

“I resti del caccia sono stati ritrovati nella contea di Williamsburg, a Nord-Est della Joint Base Charleston (Carolina del Sud)”, spiega il Corpo dei Marines, che ha assunto le competenze relative al caso. “L‘incidente è attualmente oggetto di indagine e non siamo in grado di fornire ulteriori dettagli per preservare l’integrità del processo investigativo”, si legge ancora nel comunicato dei Marines.

Le polemiche politiche sull’aereo di ultima generazione

La scomparsa dell’aereo aveva suscitato stupore e incredulità negli Stati Uniti, trattandosi dell’avanzatissimo modello Lightning II, ambitissimo dagli alleati, Ucraina in primis, dotato di nuove tecnologie stealth per eludere i radar. Ma attacchi erano arrivati alla Marina Usa anche dai politici americani. Nancy Mace, membro del Congresso che rappresenta l’area di Charleston, si è chiesto “come diavolo si fa a perdere un F-35? Come mai non c’è un dispositivo di localizzazione e chiediamo alla gente comune di ritrovare un jet e consegnarlo?. Per motivi differenti, almeno altri sette F-35 sono andati distrutti in passato a causa di incidenti.