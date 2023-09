Pordenone, si è arreso l’uomo asserragliato in casa da due giorni e ha consegnato le munizioni

Ieri nell’edificio, circondato dalle forze dell’ordine, erano state staccate precauzionalmente le utenze di luce e gas. Ed evacuati i vicini, trasferiti presso amici e parenti o in alberghi. Dopo la seconda notte fuori casa, per le 13 persone che abitano nella palazzina a Cordovado, forse si potrà tornare alla normalità. Nella zona la circolazione era stata interdetta, con la presenza delle forze dell’ordine, oltre a Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale. Da quando era iniziato il dialogo telefonico con il negoziatore, l’ingegnere non aveva più postato video sul proprio canale YouTube. Segnale di voler privilegiare un rapporto diretto con i militari dell’Arma.

Il prefetto: l’intervento è stata l’ultima ratio

“L’intervento delle forze speciali è l’ultima ratio”, aveva detto ieri il prefetto di Pordenone, Domenico Lione. “Si sta valutando anche il momento più adatto per una eventuale irruzione che va preparata con cautela. Ovviamente l’obiettivo è che, se ci sarà la necessità di un intervento, per il quale attendiamo il via libera della Procura, sarà fatto con la massima prudenza e sicurezza per tutti”.