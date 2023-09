Pomeriggio 5, Myrta Merlino debutta con un audio della ragazza di Palermo: “Vado avanti perché la vita è un dono”

E’ ripartita oggi su Canale5 Pomeriggio Cinque, il programma delle reti Mediaset prima guidato da Barbara D’Urso e che oggi vede al timone Myrta Merlino. La giornalista aveva già spiegato al Corriere della Sera che la trasmissione avrebbe trattato principalmente di cronaca con un’attenzione particolare al tema della violenza sulle donne.

Oggi al debutto su Pomeriggio5 si è parlato infatti a lungo dello stupro di Palermo, il brutale episodio di cronaca che è stato predominante in questa estate. In onda anche un audio esclusivo della vittima della violenza che, con voce contraffatta, ha detto: “Io vado avanti perché non voglio sprecare la vita, penso che la vita sia un dono”.

“Io vado avanti perché non voglio sprecare la vita, penso che la vita sia un dono”, le parole della vittima del branco di Palermo nell’audio esclusivo inviato a @myrtamerlino#Pomeriggio5 pic.twitter.com/oCqPRluDWV — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 4, 2023

La giovane ha anche parlato delle donne che non denunciano le violenze subìte per vergogna o per le minacce ricevute, come è accaduto a lei stessa. Ha detto che lo stupro è una “cicatrice interna” difficile da togliere. “Ma io vado avanti perché non voglio sprecare la vita”. In una lettera, due giorni fa, la ragazza aveva anche detto di non credere nella possibilità di rieducare gli stupratori. “Ma come si fa – aveva scritto – a pensare di rieducare una persona e lasciarla nuovamente in giro dopo che ha rovinato una ragazza?”.