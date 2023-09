Poliziotto “incastra” e fa arrestare la figlia ubriaca che aveva distrutto un semaforo con l’auto (video)

Un padre poliziotto che arresta la figlia per guida in stato di ubriachezza molesta, dopo averla vista schiantarsi contro un semaforo. E la ragazza che si scusa, in lacrime, per quanto provocato. C’è tutto questo nel video diffuso dagli agenti del Dipartimento di Polizia di Howell Township , negli States, chiamati sulla scena di un incidente con omissione di soccorso in Lanes Mill Road, vicino all’entrata laterale di Lowe’s. Quando l’agente Travis Horton e l’agente SLEO 2 Eric Lee si sono avvicinati alla scena, hanno notato che il palo del semaforo era stato colpito e bloccava la corsia di marcia in direzione ovest. Vicino al palo del semaforo, gli agenti hanno trovato quello che sembrava essere un pezzo mancante del paraurti del veicolo che ha colpito il palo. Poco dopo hanno individuato la conducente, Teresa Lee, 21 anni, che però inizialmente ha negato di aver colpito il palo del semaforo e di aver danneggiato la macchina dopo aver colpito un cervo.

La ragazza ubriaca chiama il padre poliziotto, ma lui non fa sconti alla figlia

La giovane donna gha quindi ha chiesto di chiamare suo padre John Lee, ufficiale dell’ufficio dello sceriffo della contea di Monmouth. Il padre poliziotto ha confermato che Teresa aveva precedentemente urtato un cervo in Pennsylvania, ma ha convenuto che i danni al lato passeggero non potevano essere dovuti a quell’incidente. Sulla base delle prove fisiche e indiziarie relative all’incidente e alla sua incapacità di eseguire adeguatamente gli esercizi di sobrietà, a conferma della sua ubriachezza, dunque, l’agente Horton ha arrestato Teresa per guida in stato di ebbrezza sotto lo sguardo consenziente del padre della ragazza.