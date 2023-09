Pisa, bimbo di 4 anni cade dal secondo piano. E’ in prognosi riservata. Era solo in casa col fratellino

Un bambino di 4 anni si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere caduto dal secondo piano di un’abitazione nel centro storico di Castelfranco di Sotto (Pisa).

Il bimbo di origine senegalese, secondo una prima ricostruzione, si trovava in casa con il fratello più piccolo di 3 anni, mentre i genitori erano assenti: il padre era da poco uscito e la madre era al lavoro. Il bambino sarebbe montato sopra una sedia vicino alla finestra e poi, sporgendosi, sarebbe caduto battendo la testa sulla strada. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso con l’elicottero Pegaso all’ospedale Meyer.

L’ultimo incidente del genere ha avuto un lieto fine ed è avvenuto a Torino. Qui, in via Nizza, una bambina è caduta dal quinto piano di un balcone ma, grazie all’aiuto di un passante, è sana e salva e non ha riportato alcuna lesione. Il passante, Mattia Aguzzi, un 37enne, ha dichiarato: «Ho chiuso gli occhi e sperato». Era con la fidanzata Gloria Piccolo che ha aggiunto: «Stavamo passeggiando, eravamo a piedi. Abbiamo sentito urlare un ragazzo del balcone del palazzo di fronte che le diceva di stare lì ferma. Abbiamo visto la bambina sporgersi dal parapetto sul balcone. Era appesa».