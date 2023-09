Pd furioso con Foa: “Ha invitato un medico no vax, vergogna!”. Indigeste per i dem le critiche a Speranza

Il Pd intende il servizio pubblico come megafono delle sue posizioni. Dunque non pluralità di voci su un argomento ma un’unica voce, che dia ovviamente ragione alla tesi che i dem sostengono. Per questo oggi si assiste all’ennesimo attacco alla trasmissione di Marcello Foa “Giù la maschera” su Radio1. Al centro della polemica il Covid e l’invito al medico Massimo Citro della Riva che durante la pandemia aveva rifiutato la vaccinazione ed era stato per questo sospeso dall’Ordine dei medici di Torino.

In trasmissione anche l’infettivologo Galli

Citro della Riva ha parlato in trasmissione dopo l’infettivologo Massimo Galli le cui posizioni sono note a tutti gli italiani perché negli anni in cui il virus imperversava anche il professore era sempre in tv. Ma cosa avrebbe detto il medico Citro della Riva di tanto scandaloso?

Che il Covid è ormai endemizzato e va curato ai primi sintomi come si sarebbe dovuto fare anche nel 2020 se non fosse stato adottato il protocollo Speranza su tachipirina e vigile attesa. Una linea di condotta contestata da diversi medici quella imposta ai medici all’epoca dal ministero e che ha certamente contribuito al picco di mortalità causato dalla pandemia.

Cosa ha detto il medico no vax Citro della Riva

“Le cure ci sono sempre state – ha sottolineato Citro della Riva – e sono il cortisone, idrossiclorochina, antinfiammatori, eparina. Le cure ci sono fin dalla prima Sars ma sono state negate. Un protocollo non serve perché ogni caso è diverso dall’altro e deve valutare il medico. Dunque tachipirina e vigile attesa imposti per protocollo non andavano bene”. Poi il medico ha suggerito di non vaccinarsi contro il Covid ma di curarsi ai primi sintomi e ha attaccato i vaccini mRNA lasciandosi andare a una tesi complottista: “Dietro c’è la volontà di fare del male…”.

Il Pd all’attacco in difesa di Speranza

Al Pd tuttavia non è andata giù soprattutto la critica all’operato dell’ex ministro della Salute Speranza e oggi è partito all’attacco: “Mi chiedo – attacca il dem Filippo Sensi del Pd – che idea di servizio pubblico ci sia dietro l’invito a Massimo Citro della Riva, che fu sospeso dall’Ordine dei medici, a parlare di Covid, sparando a zero sui vaccini. Mi chiedo cosa stiano facendo della Rai, della responsabilità nei confronti di chi ascolta. Vergogna”.

