Palpa una giornalista in strada in diretta tv a Madrid: arrestato un romeno di 25 anni (video)

Sta facendo scalpore un’aggressione sessuale in Spagna. Un uomo è stato arrestato a Madrid dopo aver molestato sessualmente la giornalista del canale televisivo spagnolo Cuatro, Isa Balado. La donna Stava raccontando in diretta i dettagli di una recente rapina. Le immagini tv del programma ‘En boca de todos’ mostrano come il ragazzo venticinquenne fermandosi vicino alla Balado le tocchi il fondoschiena. Poi ha chiesto con fare disinvolto: “Di che canale siete”? La giornalista non si è scomposta e ha tentato di proseguire il servizio. Ma di fronte a quanto accaduto il conduttore da studio, Nacho Abad, ha voluto sospendere il collegamento per cercare di aiutare la collega mentre i collaboratori del canale hanno chiamato le forze dell’ordine. Lo racconta il Corriere della Sera.

Spagna, 25enne romeno palpa il sedere della giornalista

Quando la giornalista, dopo avere spinto via l’uomo, ha cercato di continuare il suo racconto, il suo collega, dallo studio, l’ha interrotta: «Scusa se ti interrompo, Isa, ma ti ha appena toccato il sedere?». La giornalista, visibilmente a disagio, ha risposto di sì. Il collega le ha poi chiesto: «Non riesco a capire, puoi mettermi davanti questo stupido, per favore?». Nel servizio successivo, la giornalista ha raccontato che l’individuo ha continuato a importunare tutte le donne in quella strada. Dopodiché è stata allertata la Polizia nazionale,m che ha comunicato di aver fermato l’individuo diffuso le immagini dell’arresto. Qui sotto il video pubblito su X dalla pagine del programma “En boca de toros”.

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

Si tratta di un cittadino romeno di 25 anni. Il fatto ha subito suscitato reazioni politiche in Spagna. La ministra per le pari opportunità Irene Montero: “Ciò che fino ad ora era considerato -normale- non lo è più. #Basta è il grido del nostro Paese per garantire il diritto alla libertà sessuale di tutte le donne”. Rincara la dose la segretaria di stato per l’uguaglianza e contro la violenza di genere Angela Rodriguez: “L’impunità con cui agiscono gli aggressori, anche in televisione o mentre il mondo intero guarda la finale di un Mondiale con i nostri corpi a disposizione, deve finire”, riporta il Giornale online. Anche Mediaset España ha diramato un comunicato in cui esprime la massima solidarietà alla giornalista molestata “dopo la situazione assolutamente intollerabile che ha vissuto oggi”. Una situazione che ci ricorda da vicino l’aggressione sessuale alla cronista Greta Beccaglia davanti lo stadio di Firenze. L’aggressore è stato arrestato per violenza sessuale.