Orologi, occhio al polso: la classifica dei più rapinati. Dall’Omega Speedmaster al classico Rolex

I possessori di orologi pregiati sono sempre più nel mirino dei malviventi, col rischio di venire rapinati. L’ultimo episodio è quello ai danni del pilota di Formula Uno Carlos Sainz che ha rischiato di perdere un Richard Mille modello Alexander Zverev, dal valore commerciale di oltre 315mila euro. Il pilota del Cavallino stava entrando nell’hotel Armani in via Manzoni, a Milano dopo aver chiuso al terzo posto il Gp d’Italia a Monza, quando un uomo gli ha strappato con violenza il prezioso orologio e si è dato alla fuga con i due complici. Fuga interrotta dallo stesso pilota e finita con l’arresto di tre ventenni di origine marocchina.

Ma i furti di orologi di lusso sono sempre più frequenti, con gli aspiranti rapinatori che seguono le vittime anche per una giornata intera, appostandosi davanti a hotel di lusso o abitazioni blindate, aspettando il momento propizio per mettere a segno il colpo. Tra i modelli di orologi più rapinati, oltre al Richard Mille, il Patek Philippe Nautilus (circa 25mila euro), l’Omega Speedmaster (da 6mila euro circa) e l’Audemars Piguet Royal Oak (25mila circa).

Senza dimenticare il classico Rolex, con al top il Cosmograph Daytona, nei suoi 38 modelli con prezzi che vanno dai 10mila ai 40mila euro. Se il furto a Sainz è il più recente, non è l’unico caso che riguarda i piloti: il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, a Pasquetta dello scorso anno – era il 18 aprile 2022 -, a Viareggio, è stato rapinato del suo orologio, sempre un Richard Mille, questa volta però un Rm 67-02 del valore di circa 2 milioni di euro. Passando dallo sport al cinema, all’attore francese Daniel Auteuil la scorsa estate, a Napoli, è stato rubato un Patek Philippe da 40mila euro: l’orologio gli è stato ‘scippato’ da due persone in scooter mentre lui si trovava in taxi, con il gomito appoggiato al finestrino. Un Patek Philippe in oro bianco sempre del valore stimato di 40mila euro è stato rubato anche al manager Alessandro Del Bono, amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici, scippato sotto casa, a Milano, dove era appena arrivato con la sua Ferrari. Mentre al ‘ristoratore dei vip’ Giuseppe Cummo è stata sottratta la sua collezione di rolex – 35 pezzi dal valore di quasi 1,6 milioni – con un colpo messo a segno nella sua abitazione di Milano.

Tra le vittime anche il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, che nel luglio scorso, ha denunciato sui social la tentata rapina di un Rolex oro quadrante verde, che sul mercato costa almeno 30mila euro. In quel caso il primo cittadino ternano ha sostenuto di aver allontanato il malfattore rivendicando l’impresa in unn video.