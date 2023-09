Operazioni alto impatto in 8 grandi città: i numeri del Viminale che zittiscono la sinistra

Le operazioni delle Forze dell’ordine nelle zone franche d’Italia da Caivano a Tor Bella Monaca sono state contestate e minimizzate dall’opposizione, forse perché hanno evidenziato un disinteresse per certe periferie d’Italia, con il Pd e il M5s al governo, che con il governo Meloni sono finite al centro dei controlli.

Piantedosi, commentando l’operazione “Alto impatto” al Parco Verde di Caivano, le operazioni interforze intendono «riaffermare con forza la presenza dello Stato in aree troppo a lungo segnata da illegalità e degrado. Sono interventi che non rimarranno isolati e che si inquadrano in una più ampia e articolata strategia di presidio e controllo del territorio, per garantire ai cittadini maggiore sicurezza e qualità della vita».

A confutare i distinguo e le critiche dell’opposizione il Viminale ha diffuso i dossier sulle operazioni ad alto impatto condotte in tutta Italia: i numeri sono relativi alle 8 grandi città. Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Palermo.

Dati relativi al periodo dal 10 gennaio al 16 settembre 2023 che provano l’efficacia degli interventi. Ai seguenti link i numeri nel dettaglio degli interventi. Nella Capitale spiccano 404 arrestati, 949 denunciati a fronte di oltre 91mila persone controllate. Come spiccano i 718 stranieri espulsi solo nella città di Milano, nei primi 9 mesi dell’anno. Ma anche i 46 stranieri espulsi a Bologna e le operazioni di restituzione ai cittadini di alcuni immobili occupati dai centri sociali, a Firenze.

Operazioni che restituiscono fiducia ai cittadini, segno che ripristinare la legalità è possibile, a riprova che con il governo Meloni lo Stato torna forte.

