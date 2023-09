New York sott’acqua: stato d’emergenza per le piogge torrenziali. Un leone marino fugge dalla piscina dello zoo

La città di New York sta vivendo ore difficili per una pioggia torrenziale che non accenna a diminuire. La situazione è definita “pericolosa” con rischi per l’incolumità e la vita delle persone. In 3 ore, in particolare a Brooklyn, è caduta la pioggia che normalmente si registra in un mese. Le precipitazioni sono cominciate durante la notte tra il 28 e il 29 settembre e l’evento meteo estremo preoccupa le autorità. Di qui l’invito a restare a casa ai cittadini e ai turisti.

Le piogge infatti proseguiranno incessanti per un altro giorno, secondo le previsioni meteo. La metà delle linee della metro sono state parzialmente o totalmente sospese, alcune stazioni allagate sono diventate irraggiungibili causando non pochi disagi ai passeggeri. Anche gli autobus si sono fermati.

Approfittando delle inondazioni provocate dalle piogge un leone marino è fuggito dalla piscina in cui era rinchiuso nello zoo di Central Park. “Un esemplare femmina è riuscita a nuotare fuori dalla sua piscina a causa dell’inondazione delle zone circostanti provocate dalle forti piogge di oggi a New York”, ha dichiarato Jim Breheny, vice presidente executive del Wildlife Conservation Society’s Zoos and Aquariums.