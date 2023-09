Nessun leader politico come la Meloni sui Social: in un anno 154 milioni di interazioni

È stato l’anno di Giorgia Meloni anche sui social: la leader di FdI da quando ha vinto le elezioni il 25 settembre, ha sbaragliato tutti gli altri politici italiani. Non solo la concorrenza, interna alla coalizione di centrodestra, ma anche quella rappresentata dai segretari di partito dell’opposizione, da Schlein a Calenda, da Fratoianni a Conte.

A documentare la debordante presenza del presidente del Consiglio sui social, il report “Un anno dopo” realizzato dall’Osservatorio Arcadia. Ente che indaga il mood annuale dedicato al parlato digitale e social dei primi 12 mesi di Giorgia Meloni e degli altri leader politici italiani.

Secondo la ricerca di Arcadia pubblicata dall’agenzia giornalistica 9colonne emerge che in rete, nei dodici mesi successivi al voto del 25 settembre, la keyword nominativa “Meloni” ha incassato 639 mila menzioni che hanno generato un volume di parlato complessivo 154 milioni di interazioni.

La massa di interazioni raccolte dai post pubblicati dagli account social del leader politico -ad esempio quelli di Giorgia Meloni dal 1° gennaio al 31 dicembre dello scorso anno erano in totale oltre 80 milioni.

Nettamente distanziata Elly Schlein, che pure ha sfruttato al massimo l’effetto trascinamento che le è stato garantito dall’elezione a segretaria nazionale del Partito democratico e che ha fatto scattare on line e sulle piattaforme social un’attenzione e un interesse assai corposi. I nuovi follower sono cresciuti inevitabilmente, in particolare su Instagram, dove la crescita è stata del 274%. Su Twitter, l’attuale X, i follower sono aumentati invece “appena” dell’ottanta per cento%.

Meloni spopola su Social: su TikTok 38 milioni di visualizzazioni

Da registrare, inoltre, che l’incremento della Meloni social sul totale delle quattro principali piattaforme social di nuovi follower è stato di 3,2 milioni, i primi dieci contenuti video pubblicati su TikTok hanno totalizzato oltre 38 milioni di visualizzazioni e i primi dieci post su Instagram hanno incassato complessivamente oltre 2,5 milioni di like.

Tra gli altri leader spiccano Matteo Salvini e Giuseppe Conte: il vicepremier che a fronte di un numero minore di menzioni digitali (162 mila) riesce a coinvolgere maggiormente facendo segnare un engagement finale di 28 milioni di interazioni rispetto ai 20,6 milioni del capo del M5s. Matteo Renzi invece distanzia un po’ a sorpresa l’ex alleato Carlo Calenda: l’ex premier risulta vincente sia nel numero totale di menzioni e del coinvolgimento, così come nella quota più ampia di sentiment positivo.