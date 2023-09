Nel Pd Franceschini scioglie la corrente e già pensa al dopo-Schlein. Puntando su Nardella

Nel Pd Franceschini già pensa a chi mettere al posto di Elly Schlein. Sta per nascere infatti una nuova corrente. Non sarebbe poi una grande novità, visto che la perenne attività di quel partito è proprio il farsi e il disfarsi di correnti i cui leader si affannano ad arraffare posti negli organigrammi di potere.

Ma stavolta c’è di più. Perché, almeno stando al retroscena di Repubblica, la corrente che sta per nascere ha in mente già un progetto per il dopo Schein se le europee dovessero fornire un verdetto tombale per il partito. Ecco allora che si sono visti a cena Dario Franceschini, Nicola Zingaretti, Francesco Boccia, Marco Meloni (capofila dei lettiani), ma non Roberto Speranza, che “alla fine avrebbe deciso di sfilarsi”.

Obiettivo: sciogliere Area Dem, la corrente di Franceschini, per battezzare una nuova area che sulla carta è di supporto alla segretaria Elly Schlein ma che ha già pronto un piano B. “I colleghi di partito più abituati a retroscenare (e malignare), leggono l’operazione proprio come un piano B per il post-Schlein. Della serie: se la segretaria dovesse andare male alle Europee, la carta coperta sarebbe il sindaco di Firenze che sogna uno scranno a Bruxelles. Ma è una ricostruzione che viene smentita seccamente dagli interessati, che inquadrano la mossa all’opposto: strutturare un’area per sostenere Schlein, non certo per farle la guerra”.

In genere le smentite, soprattutto se sono molto seccate, si leggono come una conferma. “Nardella comunque, che alla riunione non c’era, sarà della partita. Così come dovrebbero esserci i “neo-ulivisti”, cioè i lettiani senza Enrico Letta”. Ancora non c’è una data per il debutto del nuovo correntone ma di sicuro entrerà in scena prima di Natale.