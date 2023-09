Namo Ristobottega – Roma

Namo Ristobottega

Via Giovan Battista Marzi, 1– 01016 – Tarquinia – VT

Telefono: 0766/731637

Sito Internet: www.namoristobottega.it

Tipologia: tradizionale con spunti creativi

Prezzi: antipasti 13/17€, primi 13/16€, secondi 14/19€, dolci 6€

Chiusura: Lunedì

OFFERTA

Fatta la dovuta attenzione al navigatore (l’ingresso è in realtà dalla Circonvallazione, mentre Via Marzi è una ripida salita con divieto di accesso alle auto), si resta piacevolmente colpiti da questo piccolo locale in posizione panoramica su Tarquinia e il mare. Presidio Slow Food con particolare cura per i prodotti locali (nomi dei fornitori in menù) e adatto anche ai vegetariani, i gestori Marcello Benedetti e Tiziana Favi saranno lieti di darvi spiegazioni sui piatti che cambiano (giustamente) di frequente. Il nome “Namo” non è infatti lo sbrigativo esortativo romanesco che si potrebbe credere, ma l’acronimo di “Nuovo Modo di Alimentarsi Oggi”. Dopo aver studiato la carta, abbiamo iniziato con un gustoso flan di broccolo e arance candite, salsa yogurt e latte d’asino, noci pecan e paprika affumicata, per poi proseguire con una pietanza del giorno: la tradizionale ribollita maremmana di cavolo nero, verza e fagioli, molto gradevole e servita nell’olla di terracotta; l’altro primo, invece, erano dei discreti paccheri con pomodoro, stracciatella e pangrattato, semplici ma ricchi di sapore. Soddisfacente la tagliata di fassona accompagnata da un’insalatina di finocchi, arancia e mela, servita alla cottura richiesta. Come contorno abbiamo apprezzato il fior di carciofo con ripieno di crema di patate. Per finire, un semifreddo di zabaione preparato con uova biologiche, delizioso nella sua semplicità, seguito da un caffè di corretta estrazione e dalla crema persistente.

AMBIENTE

Locale piccolo e luminoso, arredato con scaffali colmi di bottiglie e prodotti locali, anche in vendita, e una bella terrazza. I tavoli sono grezzi e apparecchiati con semplici tovagliette.

SERVIZIO

Attento e ricco di spiegazioni.

Recensione a cura di: Roma de La Pecora Nera – ed. 2023 – www.lapecoranera.net

