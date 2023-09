Mogol in Albania il 29 Settembre, data simbolo della canzone italiana: serata di grande musica

Presso la Sala Eventi del Consolato Generale, alla presenza del Sindaco di Valona Ermal Dredha, del Presidente Sinan Idrizi, della Console Generale Iva Palmieri è stato presentato ai media locali l’evento “Mogol-dì 29 settembre” dedicato al grande autore italiano Giulio Rapetti Mogol. Lo ha comunicato il Consolato generale di Valona. L’evento si terrà presso il Teatro “PetroMarko” & Qendra e Kultures dhe Artit Vlore, il prossimo 29 settembre, data simbolica per Mogol e per la canzone italiana. Nel corso della serata l’autore racconterà al pubblico come sono nati i suoi testi e le canzoni più conosciute del suo repertorio, che saranno interpretate dal giovane cantante Gianmarco Carroccia. Parteciperà inoltre l’attore Alessandro Preziosi che interpreterà testi e canzoni di Mogol. (ITALPRESS).