Miss Zimbabwe è bianca, le donne nere lanciano accuse razziste: “Non rappresenta il nostro Paese”

“E’ bianca, non ci rappresenta”. Fosse successo in Italia, con una nera al posto della bianca e la rivolta delle donne di pelle chiara, sarebbe accaduto il finimondo, con accuse di razzismo e discriminazione, con un possibile pubblico linciaggio del generale Vannacci che si era permesso di dire che la Egonu non rappresenta la nostra cultura. E’ accaduto invece nello Zimbabwe, paese in cui il 98% degli abitanti è di pelle scura. Una Miss bianca ha fatto arrabbiare la comunità nera, stragrande maggioranza non silenziosa, evidentemente.

Scandalo per miss Zimbabwe bianca nel Paese dove il 98% è nero

Quando Brooke Bruk-Jackson, modella ed estetista nata nella capitale, Harare, 21 anni fa, ha vinto la selezione nazionale ed è stata scelta per rappresentare la sua nazione a Miss Universo, il 18 novembre, è scoppiato il finimondo. Le donne di colore, in particolare, si sono scatenate sui social. «Sei una straniera», «I miei antenati si rivoltano nelle tombe!». Una bufera di insulti e contestazioni che ha indotto la ragazza a disattivare i commenti sul suo post di vittoria su Instagram. Brooke Bruk-Jackson, si è semplicemente limitata a dire che «il colore della pelle non dovrebbe definire una persona».

Fischi per la vincitrice, due ragazze nere sul podio

Le seconde classificate del concorso erano donne nere, Amanda Mpofu e Nokutenda Marumbwa. I fischi che hanno fatto seguito alla designazione di Brooke Bruk-Jackson dimostrano che la platea sperava nella vittoria di una di loro.

Dopo la sua vittoria del 16 settembre, Bruk-Jackson si era impegnata a rappresentare lo Zimbabwe a livello internazionale e a mostrare l’unicità del suo Paese, come riporta l’Atlanta Black Star, visto che lei è nata ad Harare, capitale dello Zimbabwe. Ma nell’xx colonia britannica, la ex Rhodesia del Sud, che fu teatro di una lunga lotta per l’indipendenza – dal 1964 al 1979 – le tensioni razziali contro i “colonizzatori” occidentali covano sempre sotto la cenere.