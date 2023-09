Migranti, faccia a faccia tra Meloni e Macron: schiarita su una soluzione europea

Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron faccia a faccia per circa un’ora e mezza nell’ufficio del premier a Palazzo Chigi, dopo che entrambi avevano presenziato ai funerali dell’ex presidente Napolitano. Bocche ovviamente cucite al termine del tête-à-tête, svoltosi in assenza delle rispettive delegazioni. Fonti del governo hanno tuttavia fatto riferimento ad un colloquio esteso anche all’analisi delle priorità economiche europee che i due presidenti affronteranno prima al vertice Med 9 fissato a Malta venerdì prossimo e, successivamente, in quello della Comunità politica europea in programma a Granada il 5 e 6 ottobre.

Meloni ha incontrato il presidente francese a Palazzo Chigi

Ma il focus del loro colloquio ha riguardato soprattutto il tema migranti, tornato a farsi emergenza a seguito di una duplice causa: la carenza di grano nel Nord-Africa, legata alla guerra russo-ucraina; la lunga sequela di golpe militari nella regione centro-occidentale di quel continente. Una turbolenza, quest’ultima, di cui paga il conto proprio la Francia, costretta ora a lasciare quella parte di Africa che da decenni la vedeva egemone. Un addio sottolineato addirittura da Macron non più tardi di due giorni con un messaggio televisivo a reti unificate. Una enfatizzazione figlia anche della paura, per nulla infondata, di una recrudescenza del terrorismo anti-europeo e anti-occidentale.

Ora e la Germania che dovrà chiarire la sua posizione

Guardia alta, dunque, al contrario di quel che sembra voler fare la Germania con la sua decisione di finanziare le Ong di stanza nel Mediterraneo, il cui carico umano finisce puntualmente nei porti italiani. Una irresponsabile ingerenza che ha innescato la fermissima reazione di Roma, culminata nella lettera inviata dalla Meloni al cancelliere Olaf Scholz. Da Berlino assicurano che la sua risposta arriverà a breve. Insomma, di carne sul fuoco ce n’è davvero tanta e questo spiega la necessità di un colloquio riservatissimo tra Meloni e Macron. Incontro positivo, almeno a giudicare dalle indiscrezioni trapelate da fonti francesi. Parigi, fanno sapere infatti dall’Eliseo, concorda con Roma circa la necessità di trovare una soluzione europea alla questione migratoria. Si tratta di un primo approccio, certo, ma la strada sembra tracciata.