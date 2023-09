“Mi hanno palpato il sedere alla festa di Armani”: l’insolita denuncia del comandante dei vigili di Venezia

Palpatine alla festa di Armani, a Venezia. Vittima il comandante dei vigili Marco Agostini, 62 anni, che ha raccontato tutto su Facebook. «Sì – conferma Agostini al Gazzettino – mi hanno palpato il sedere alla festa di Armani. Più volte. E non volendo fare scenate, per il contesto e per rispetto della divisa che indosso, ho alzato i tacchi e me ne sono andato. Ma adesso posso dire che capisco cosa prova una donna quando viene molestata».

Sulla sua pagina Facebook ha scritto: «Dovevo arrivare a quasi 63 anni per comprendere cosa prova una donna molestata quando gli palpano il sedere. Io per interrompere la cosa ho scelto di allontanarmi velocemente dall’evento a cui partecipavo sempre mantenendo il sorriso sulle labbra e di non fare una piazzata solo per rispetto della divisa che indosso, ma la tentazione è stata forte». Poi ha cancellato il post.

Poi, al telefono – si legge sul Messaggero – ha spiegato meglio cos’è successo: «È stato durante il cocktail, ero con il sindaco e altri, stavamo parlando, tutt’attorno la calca era notevole quando ad un certo punto mi hanno palpato il sedere». La reazione? «La prima volta ho fatto finta di niente, pensavo a un errore». Perché ce ne sono state altre? «Una seconda, su cui ancora ho sorvolato. E poi un’altra e un’altra. In tutto cinque». Ha idea di chi sia stato? «La ressa era tanta, ma sono quasi sicuro di un ragazzetto, un ventenne». Sempre lo stesso? «Direi di sì».

La sfilata di Armani all’Arsenale, con l’esclusiva festa a seguire, ha portato a Venezia nomi illustri del mondo del cinema e della musica. Tra questi Sophia Loren, Jessica Chastain, Rocío Muñoz Morales, Kasia Smutniak, Claudia Gerini, Benicio Del Toro, Gabriele Salvatores, Giuseppe Tornatore, Luca Guadagnino, Luca Argentero. Per la serata “One Night Only Venezia”, Armani ha scelto una selezione di creazioni tra cui alcuni abiti ispirati a Venezia, città a cui è legato da un lungo affetto.