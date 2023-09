Meloni parla al partito e agli alleati: no agli egoismi in vista delle europee. E cita Lucio Battisti (video)

La premier Giorgia Meloni ha postato sulle sue pagine social un passaggio del suo intervento all’assemblea nazionale di FdI. In quel passaggio la premier ribadisce che la campagna per le europee sarà insidiosa. “Dobbiamo aspettarci – afferma – una campagna elettorale che si infiammerà mese dopo mese e che dovremo affrontare come dicono gli spagnoli con “cabeza fria e corazon caliente“. Poi il richiamo di Meloni al senso di responsabilità esteso anche agli alleati: “Anche i nostri alleati saranno consapevoli del fatto che il peso che portiamo sulle spalle è talmente grave che non ci sarà permesso avere atteggiamenti egoistici. Tutto ciò che abbiamo da dare lo dobbiamo dare agli italiani”. Quindi il video termina con una citazione di Lucio Battisti: “Non sarà un’avventura, non è un fuoco che col vento può morire”.

In apertura dei lavori Giorgia Meloni è stata protagonista di una piccola gag. Nel video, che sta rimbalzando sui social, girato da fotografi e cameramen ammessi, la leader di Fdi accenna un saluto alzando la mano destra, ma poi, scherzando, cambia subito lato, alzando il braccio sinistro e dicendo con un sorriso ”forse è meglio questo”, con un chiaro riferimento al saluto romano. Subito è partito l’applauso dei delegati, già presenti in sala.