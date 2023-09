Matematico russo torna in cella subito dopo il rilascio: ha appena scontato 6 anni per una finestra rotta

Non ha fatto in tempo a lasciarsi alle spalle il portone del carcere che è immediatamente tornato indietro: ma il caso è tutt’altro che bizzarro. La sorte giudiziaria del matematico russo di origini tatare e di credo anarchico, Azat Miftakhov, sembra davvero appesa a un filo e destinata alla coazione a ripetere. L’uomo, che ha 30 anni, è nato nella cittadina di Nizhnekamsk, in Tatarstan è stato arrestato immediatamente dopo essere stato rilasciato. Lo rende noto l’organizzazione Ovd-Info.

Per il matematico, che ha appena finito di scontare una condanna a sei anni di carcere – durante i quali ha denunciato di essere stato aggredito più volte e di aver subito abusi – si sono spalancate nuovamente le porte della prigione per l’ennesima volta. Nato nella cittadina di Nizhnekamsk, in Tatarstan, Miftakhov si è laureato all’Università di Mosca e ha iniziato il suo dottorato nel 2015. Mente brillante e temperamento indomito, nel 2019 però incappa nel primo arresto per un presunto piano di far esplodere un gasdotto.

Aveva appena scontato 6 anni per aver rotto la finestra di una sede di Russia Unita

L’incubo carcerario comincia. E alla luce del via vai vissuto dal 30enne, sembra non avere fine. Terminata la carcerazione preventiva, infatti, il matematico viene ri-arrestato, e poi condannato, per aver rotto, l’anno precedente, la finestra di una sede di Russia unita. Così, nel 2021, condannato a sei anni di detenzione, varca nuovamente l’ingresso del carcere dove, ha denunciato ancora l’uomo, ha subito aggressioni e abusi.

Ad agosto le autorità hanno inserito il matematico russo nell’elenco dei terroristi

A ridosso della scadenza del periodo di detenzione previsto dall’ultima sentenza, lo scorso 17 agosto le autorità inseriscono il nome di Miftakhov nell’elenco delle perone estremiste e terroriste. E il 25 viene aperto contro di lui un altro caso per incitazione al terrorismo. E così si arriva al caso di oggi. Alla vicenda della scarcerazione con rientro in cella, subito dopo essere uscito dalla colonia penale dove il matematico 30enne aveva scontato una condanna a sei anni di carcere, per aver infranto una finestra di una sede di Russia unita.

La solidarietà dei matematici di tutto il mondo

Ancora una volta, la nuova detenzione di Miftakhov – confermata dal tribunale distrettuale di Kirov fino al prossimo tre novembre, con l’accusa di giustificazione del terrorismo – suscita scalpore. E mobilita i matematici di tutto il mondo, che in queste ore si sono espressi a sostegno del detenuto, tornato nuovamente in cella.