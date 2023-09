Marine Le Pen annuncia la sua presenza a “Pontidà” (video). Crosetto: “Salvini invita chi vuole”

Anche Marine Le Pen, la presidente del Rassemblement National, parteciperà al tradizionale raduno leghista di Pontida, in programma il 16 e 17 settembre nella cittadina in provincia di Bergamo. “Cari amici italiani è con grandissimo piacere che sarò al vostro fianco a Pontida il 17 settembre invitata dal mio grande amico Matteo Salvini, – annuncia Le Pen sorridente nel video diffuso sui Social – evocheremo naturalmente il futuro, la gioia di combattere insieme per la libertà, per la democrazia dei nostri popoli, delle nostre nazioni”.

Il leader della Lega, da parte sua, in un’intervista al Giornale, argomenta l’invito in questi termini. “Dobbiamo decidere se lasciare l’Europa alla sinistra che ti impone l’auto elettrica e la casa green, come e cosa mangiare a tavola ma non muove un solo dito per difendere i nostri confini. Vogliamo lasciare l’Europa ai socialisti e a Macron?”.

Le Pen a Pontida, Salvini spegne le polemiche: “La coalizione resta unita”

Il vicepremier ricorda, in vista delle elezioni europee del 2014, che “la destra europea è divisa in tre grandi famiglie. Ma anche il centrodestra italiano mette insieme tre o quattro formazioni. Abbiamo le nostre differenze, ma ci rispettiamo e combattiamo per raggiungere alcuni grandi obiettivi comuni”, dice Salvini rivolto a Meloni e Tajani. La coalizione che governa l’Italia, in Europa è presente in tre distinti gruppi: Fratelli d’Italia guida i Conservatori e riformisti, la Lega trova posto in Identità e democrazia, Forza Italia siede da sempre nel partito popolare europeo. E ancora: “Con la Le Pen mi sento spesso, abbiamo una visione comune su molti punti, io credo che possa darci un valore aggiunto”.

Per poi concludere: “Se qualcuno pensa che la coalizione possa sfasciarsi ha fatto male i suoi conti. Gli consiglio di ripassare tra dieci anni. Io a dispetto di quello che leggo su tanti giornali mi confronto ogni giorno con Giorgia e anche con Giorgetti”

Crosetto: “Non vedo il problema, la politica cresce col confronto”

Un invito che manda in fibrillazione gli osservatori politici, ma che non registra reazioni clamorose da parte degli alleati. Problemi per Marine Le Pen a Pontida? ”No, perché dovrebbe? Va a Pontida. Le Pen ha la libertà di muoversi dove vuole e Salvini ha la libertà di invitare chi vuole. La politica cresce con il confronto”. Smorza così le polemiche il ministro della Difesa (e co-fondatore di FdI) Guido Crosetto ospite di In mezz’ora su RaiTre.

Tajani: “Salvini è un nostro alleato, Le Pen non può esserlo”

Decisamente più dialettica la posizione di Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ministro degli Esteri. “Salvini – premette il vicepremier a margine di un evento di partito a Gaeta – è libero di invitare chi vuole. Fa parte di una famiglia politica nella quale c’è Le Pen, quindi è libero di invitare Le Pen, che non può essere mai un nostro alleato. Nessuno farà mai un accordo di governo con Le Pen e con Afd. Noi non lo possiamo fare perché i nostri valori sono alternativi a quelli di Afd e di Le Pen. Cosa diversa – conclude Tajani – è la Lega di Salvini, che è un nostro alleato e secondo me ha valori diversi da Le Pen e da Afd”.