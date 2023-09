Londra, soldato accusato di terrorismo evade dalla cucina della prigione vestito da cuoco: caccia all’uomo

Londra in allerta: un giovane militare accusato di terrorismo è evaso oggi da una prigione della capitale britannica, nascondendosi in furgoncino che aveva fatto delle consegne nella cucina del penitenziario dove lavorava. Immediata scatta la caccia all’uomo, tuttora in corso, che vede impegnate tutte le forze di polizia e i punti di frontiera del Regno Unito monitorati speciali. E la città presidiata e battuta a tappeto, con gli agenti dell’Antiterrorismo dispiegati in ogni quadrante londinese. Una ricerca che ha chiamato a raccolta i sudditi del Regno unito, tanto che in una dichiarazione della Metropolitan Police si legge: «La polizia lancia un appello urgente alla popolazione per aiutare a rintracciare il 21enne evaso dalla prigione».

Londra, militare dell’esercito britannico accusato di terrorismo evaso di prigione

Londra sotto scacco: Daniel Abed Khalife, accusato formalmente a gennaio di aver ricercato delle informazioni sul personale delle forze armate a fini terroristici e di aver piazzato falsi ordigni nella base della Royal Air Force di Stafford, è riuscito a scappare. Una fuga da film – con tanto di travestimento del fuggitivo – scattata poco prima delle otto del mattino, dalla prigione di Wandsworth, dove il militare britannico era detenuto in attesa del processo per terrorismo e violazione dell’Official Secrets Act. La polizia londinese ha fornito una descrizione dell’uomo, con la descrizione dettagliata dell’uniforme da cuoco che indossava al momento della rocambolesca evasione

La fuga dalla cucina del penitenziario nascosto nel furgone delle consegne e vestito da cuoco

«Abbiamo un team di agenti impegnati a localizzare con urgenza e arrestare Khalife al più presto possibile», ha dichiarato il capo dell’anti-terrorismo, il comandante Dominic Murphy, esortando chiunque abbia informazioni sul ricercato a contattare «immediatamente» la polizia: la Metropolitan Police ritiene infatti che «probabilmente» l’evaso sia ancora a Londra. Anche per questo ha diffuso in maniera capillare la fotografia e i dettagli dell’abbigliamento che indossava il militare al momento della fuga: una maglietta bianca, pantaloni a scacchi bianchi e rossi.