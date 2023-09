L’Oms conferma la tesi di Giambruno: l’alcol è la prima causa della violenza contro le donne

L’Oms, (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha pubblicato uno studio nel quale conferma che l’alcol è la principale causa scatenante della violenza contro le donne.

Lo studio dell’Oms

L’OMS e i suoi partner hanno pubblicato un nuovo pacchetto per prevenire la violenza contro le donne. La violenza da parte del partner è la più alta, pari al 37,7%, nella regione del Sud-Est asiatico dell’OMS. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) segnala che il consumo di alcol è uno dei principali fattori alla base della violenza domestica.

Le stime globali pubblicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indicano che circa una donna su 3 (35%) in tutto il mondo ha subito violenza fisica e/o sessuale da parte del partner intimo o violenza sessuale da parte di persone diverse dal partner nel corso della sua vita.

800 milioni di donne nel mondo vittime di violenza

A livello globale un terzo delle donne, ovvero oltre 800 milioni nel mondo, subisce violenza fisica e/o sessuale da parte di un partner intimo o violenza sessuale da parte di qualsiasi perpetratore. Molte altre subiscono anche abusi psicologici. Undici agenzie delle Nazioni Unite, bilaterali e multilaterali hanno unito le forze per lanciare RESPECT, un quadro per facilitare l’incremento delle strategie basate sull’evidenza per prevenire la violenza contro le donne.

L’alcol e le inutile polemiche contro Giambruno

Spiegando come viene perpetrata la violenza di genere, l’OMS ha affermato che gli uomini hanno maggiori probabilità di perpetrare violenza se consumano alcol insieme ad altri fattori come un basso livello di istruzione, una storia di maltrattamenti sui minori, l’esposizione alla violenza domestica contro le loro madri, norme di genere ineguali, ecc. compresi atteggiamenti di accettazione della violenza e un senso di diritto nei confronti delle donne.

Lo studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità spegne le sterili polemiche contro Andrea Giambruno, quasi lapidato da alcuni settori della sinistra semplicemente per avere messo in correlazione l’uso di alcol all’aumento della violenza di genere.