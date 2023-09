L’Italia vincente, un anno di risultati: così riparte la nazione. Domenica manifestazione a Roma con Giorgia Meloni

”Un anno di lavoro, 1 anno di risultati. Impossibile mancare!”. Con un post sul suo profilo Instagram Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, promuove la manifestazione ‘l’Italia vincente, un anno di risultati‘ del governo in programma domenica 24 settembre all’Auditorium della Conciliazione. Alla manifestazione sarà presente Giorgia Meloni. Che nel suo intervento spiegherà come il governo sta facendo ripartire la nazione. Un’iniziativa che di fatto apre la campagna elettorale anche per Fratelli d’Italia dopo il raduno di Pontida di domenica scorsa.

Non sarà solo l’occasione per comunicare a militanti e simpatizzanti di FdI i risultati fin qui conseguiti dal governo di centrodestra, nonostante la martellante propaganda contraria della sinistra. Sarà illustrata anche l’attività svolta in Parlamento, i progetti presentati e le battaglie portate avanti dai gruppi a Senato e Camera rispettivamente guidati da Lucio Malan e da Tommaso Foti.

Una scelta, quella di convocare la manifestazione di domenica, voluta allo scopo di ribaltare il racconto di chi nell’azione del governo vede solo una “deriva securitaria” negando l’evidenza di una progettualità di largo respiro, che implica che i risultati arrivino nel tempo e non nell’immediato. Un racconto che tra l’altro non tiene conto del lavoro che Giorgia Meloni sta svolgendo per risollevare l’immagine della nostra nazione in Europa e nel mondo restituendole credibilità e dignità. Una missione che certo non può essere compresa da chi si mette a disquisire anche sul fatto di avere pagato in Albania il conto di un gruppo di italiani scrocconi fuggiti dal ristorante dopo avere cenato.

Dinanzi dunque alla tendenza dell’opposizione di criticare sempre e comunque ciò che il governo fa e dice era necessaria una risposta politica, fatta sia di contenuti che di mobilitazione per dimostrare che la presunta fine della luna di miele tra Giorgia Meloni e i suoi elettori è e resta solo un desiderio della sinistra ben lontano dalla realtà.