L’ippica italiana trionfa a New York: primo e terzo posto nella gara di trotto più importante al mondo (video)

Ippica italiana nella storia del trotto con Vivid Wise As e Bengurion Jet che hanno conquistato rispettivamente il primo e terzo posto al prestigioso “International Trot”, che si è corso nella serata di sabato 9 settembre all’ippodromo Yonkers di New York.

La gara, con un premio da 1 milione di dollari, è lunga 2011 metri. Un successo – come rende noto il sito degli organizzatori International Trot yonkers raceway – tutto italiano. Entrambi i cavalli, infatti, sono allenati dal trainer emiliano Alessandro Gocciadoro (leader degli allenatori europei con i 3,5 milioni di euro vinti sino a questo momento in stagione) e Vivid Wise As è della scuderia napoletana Bivans di Antonio Somma.

Vivid Wise As, il maschio di nove anni, allevato da Carlo Pietrasanta e Ferruccio Savio, di proprietà della Scuderia Bivans, ha inscenato una fantastica corsa di testa, arginando ogni tentativo del favorito francese Etonnant e chiudendo in assolo applaudito dal pubblico e dai molti connazionali presenti a bordo pista per applaudire il proprio beniamino. Per loro e per un segnale di vicinanza agli allevatori italiani il Governo e il Masaf sono stati rappresentati dal Console Generale di New York Fabrizio Di Michele, invitato dall’Anact e dall’associazione dei proprietari di New York per assistere al pomeriggio del grande evento

I complimenti del ministro Lollobrigida

“Trionfo tricolore al più importante appuntamento mondiale di trotto. Fenomenali i cavalli italiani Vivid Wise As e Bengurion Jet (primo e terzo) che dominano l’International Trot di New York con una prestazione memorabile, proprio in casa degli americani che da sempre hanno egemonizzato la specialità. Complimenti ad Antonio Somma, alla sua scuderia Bivans, all’allenatore Alessandro Gocciadoro e tutto lo staff! Grazie campioni, viva l’ippica italiana!”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

“L’ippica italiana torna ad occupare lo spazio che le compete”

C’erano tutti i trottatori più forti al mondo ieri a contendersi un trofeo tra i più ambiti e il trionfo tricolore è stato a dir poco epocale”, commenta il sottosegretario al Masaf, con delega all’ippica, senatore Patrizio La Pietra. “Ennesima dimostrazione – prosegue il senatore di FdI – di come l’ippica italiana non abbia nulla da invidiare a nessuna altra nazione. Ennesima conferma che ci motiva, istituzioni e operatori del settore, a impegnarci sempre più per creare i presupposti necessari affinché il trotto e tutto il mondo dell’ippica tornino a occupare lo spazio che gli compete”.