Linee ferroviarie del Lazio in tilt, l’assessore Ghera: applicheremo sanzioni a chi è causa dei disservizi

«Come Regione Lazio siamo in stretto contatto con i vertici di Trenitalia e Rete ferroviaria italiana (Rfi), al fine di individuare una soluzione adeguata ad affrontare la situazione. In questi giorni ho chiesto, oltre a una comunicazione precisa e tempestiva su ciò che sta accadendo, anche l’attivazione di un servizio di trasporto con autobus sostitutivi per i pendolari». Lo ha dichiarato l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, relativamente ai disservizi delle linee ferroviarie del Lazio. «I disservizi che stiamo vivendo in questi giorni – ha spiegato l’assessore – sono dovuti al deterioramento dei bordini delle ruote dei treni, una problematica che aveva già colpito le linee laziali durante l’estate. I tecnici di Trenitalia e Rfi attribuiscono questo problema alle temperature sopra la media registrate in questi mesi. Il consumo precoce di questa componente meccanica dei convogli compromette la sicurezza dei viaggi in treno. Pertanto, Trenitalia e Rfi in questi giorni stanno procedendo alla sostituzione delle parti usurate con una soluzione che era stata precedentemente adottata durante la stagione estiva».

Linee ferroviarie del Lazio, risolvere subito i problemi

«Abbiamo chiesto a Trenitalia e Rfi di mettersi in contatto con i sindaci e i territori, per risolvere il prima possibile i disservizi e affrontare i disagi. Nei prossimi giorni la Regione Lazio prenderà provvedimenti per applicare sanzioni nei confronti delle società che gestiscono le ferrovie laziali, a causa del servizio non adeguato erogato ai pendolari», ha concluso l’assessore Ghera. (ITALPRESS).