L’ex-ministro degli Esteri cinese, Qin Gang sparito è stato rimosso per una relazione extraconiugale

Era stato visto per l’ultima volta in pubblico a fine agosto poi era scomparso dalla scena e tutti si sono interrogati chiedendosi dove fosse improvvisamente finito il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang. Si sospettava fosse vittima di una purga politica, uno di quegli atti per i quali la Cina è famosa nel mondo. Ogni tanto in Cina scompare qualche ministro o funzionario, inghiottito dalla severe regole del partito comunista cinese, magari per punire vicende di corruzione.

Invece ora si è scoperto l’arcano su Qin Gang: l’oramai ex-ministro degli Esteri cinese sarebbe stato defenestrato a causa di una relazione extraconiugale.

Un peccato mortale in Cina per un ministro o un funzionario di partito.

Almeno questa è la motivazione ufficiale per cui in Cina sarebbe ‘sparito’ Qin Gang.

Secondo il Wall Street Journal, ad alti funzionari cinesi è stato riferito che stando a un’inchiesta interna del Partito comunista cinese, Qin Gang ha avuto una relazione extraconiugale quando era ambasciatore a Washington, un rapporto andato avanti per tutta la durata del mandato, dopo che nelle scorse settimane si era già parlato di un figlio ‘segreto’.

Qin Gang, scrive il quotidiano statunitense, resta sotto inchiesta per possibili violazioni delle norme sulla “sicurezza nazionale”.

Al posto di Qin Gang, rimosso dall’incarico a luglio dopo che di lui per settimane non c’era stata traccia, è stato poi nominato Wang Yi. Qin è stato ambasciatore della Cina a Washington dal luglio 2021 allo scorso gennaio. .

Sposato con Lin Yan, due figli, Quin Gang è considerato uno dei “lupi guerrieri” della diplomazia cinese per le sue posizioni intransigenti sulla questione di Taiwan. Fu lui a definire “spericolata e provocatoria” la visita di Nancy Pelosi nell’isola ad agosto del 2022.

La sua ascesa nel partito comunista cinese è stata altrettanto rapida come la sua scomparsa.

La notizia del suo defenestramento a causa della relazione extraconiugale arriva mentre gli osservatori notano la ‘scomparsa’ di un altro personaggio, il ministro della Difesa, Li Shangfu, visto per l’ultima volta in pubblico a fine agosto.