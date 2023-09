Le Monde elogia la premier italiana: “Parte alla riconquista delle periferie dopo i fatti di Caivano”

Le Monde elogia Giorgia Meloni e il suo progetto di riassegnare allo Stato la sovranità delle periferie, come quelle di Caivano, in mano alla criminalità organizzata. Il giornale francese racconta quanto accaduto nella cittadina napoletana e le misure adottate dal Primo Ministro italiano, “alla riconquista delle periferie”.

Le Monde: “Meloni fa sentire la presenza dello Stato”

Il presidente del Consiglio italiano- scrive il giornale parigino in un articolo a firma dell’inviato Allan Kaval- vuole fare di una lontana periferia del capoluogo campano la vetrina di una politica volta a far sentire la presenza dello Stato tra i cittadini. Dalla fine dell’estate, uno sperduto quartiere alla periferia di Napoli ha catturato l’attenzione di tutta Italia. Il Parco Verde,- prosegue l’articolo di Le Monde– nel comune di Caivano, a 13 chilometri dal centro, è stato fatto uscire dall’oblio dall’orrore dei crimini sessuali le cui vittime sono minorenni. L’area viene oggi presentata dal governo italiano come il fronte pioniere nella riconquista dei margini del Paese.