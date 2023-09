Le banche e il fisco: 4 mld di tasse su 88 di fatturato nel 2022. Unimpresa: tassare gli extraprofitti è più che giusto

Pressione fiscale “paradisiaca” per le banche italiane pari al 17,1% del rapporto tra tasse pagate e utile. Ammontano infatti ad appena 4 miliardi e 300 milioni di euro le somme versate nelle casse dello Stato, da parte degli istituti di credito, nel 2022 a fronte di 88,1 miliardi di “fatturato”, di cui 45,5 miliardi legati ai prestiti (margine d’interesse) e di 25,4 miliardi di utile. Negli ultimi cinque anni, il totale dei versamenti del settore bancario al fisco è di 14,4 miliardi ovvero il 19,3% dell’utile conseguito, pari complessivamente a 74,9 miliardi. E’ quanto emerge da un paper del Centro studi di Unimpresa secondo il quale in media, dal 2018 al 2022, le banche del nostro Paese hanno pagato 2,8 miliardi di tasse a fronte di 82,7 miliardi di fatturato e di 14,9 miliardi di utile.

Per le banche trattamento tributario da paradiso fiscale

“Scopriamo, ma non ci meravigliamo, che il trattamento tributario praticato dallo Stato alle banche è da ‘paradiso fiscale’ – commenta il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora – nessun altro settore produttivo può beneficiare di una pressione fiscale così favorevole. La media italiana, per aziende e lavoratori, è stabilmente superiore al 42%, ma il peso delle tasse sulle imprese, specie quelle più piccole, e’ spesso superiore al 60%. Ecco perche’ la tassa sugli extra profitti realizzati dalle banche grazie all’aumento del costo del denaro e’ una misura di equita’ sociale che serve a ridistribuire la ricchezza prodotta nel Paese per fattori esogeni, cioe’ esterni all’andamento del ciclo economico interno”.

I dati del Centro Studi Unimpresa su banche e fisco

Secondo il paper del Centro studi di Unimpresa, che ha elaborato dati della Banca d’Italia, nel periodo che va dal 2018 al 2022, le banche italiane hanno versato complessivamente 14,4 miliardi di tasse nelle casse dello Stato: nel quinquennio in esame, i ricavi sono stati pari a 413,5 miliardi (a fronte di costi di 255,5 miliardi) e, di questi, 204,5 miliardi si riferiscono all’attivita’ creditizia (margine d’interesse); gli utili sono stati pari a 75,9 miliardi. In media, ogni anno, nel quinquennio in esame, le banche hanno realizzato: 82,7 miliardi di “fatturato” (55,1 miliardi di costi) di cui 40,9 miliardi legati ai prestiti, versando al fisco 2,8 miliardi, il 19,3% degli utili, pari a 14,9 miliardi.

Spadafora: più che giusta la misura del governo sugli extraprofitti

“Chi, di fronte a queste evidenze, accusa il governo di demagogia e populismo, non sa di cosa parla – continua Spadafora – le nostre posizioni rispetto all’azione dell’esecutivo sono neutrali: se c’è da fare una critica, non ci tiriamo indietro, mai. Stavolta ci sembra più che giusto sostenere una misura che va nella giusta direzione e che spinge indirettamente il settore bancario a restituire alla collettivita’ una parte di quei benefici derivanti dalla politica monetaria della Bce”.