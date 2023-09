Lazio, Rocca eredita da Zingaretti un buco da 170 milioni. “Numeri pesanti, costretti ad altri sacrifici”

Il debito della Regione Lazio ereditato dal governatore Francesco Rocca sfora i 28 miliardi con un disavanzo di oltre 170 milioni. Un fardello pesantissimo da portare ‘in dote’, frutto delle scelte scellerate del predecessore del Pd, Nicola Zingaretti. Una zavorra che impedirà per i primi tempi di mettere le ali ai progetti del presidente del centrodestra.

Lazio, la doccia gelata della Corte dei conti sul bilancio

È stata la Corte dei conti a svelare il bluff dell’amministrazione dem, approvando ma “con riserva” la parifica relativa al rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2022. Nell’ultimo bilancio della legislatura Zingaretti è stato ravvisato dalla magistratura contabile un “importo complessivo di 170 milioni 927mila 484 euro di maggiore disavanzo”. Un extra-deficit dovuto anche alla gestione allegra delle casse regionali con spese folli per la politica e il sistema sanitario che resta il grande malato. Per il quale il bilancio non è né definito né definibile.

Rocca: accettiamo il giudizio, ma sarà dura

L’accusa dei giudici contabili è chiara e inchioda l’amministrazione Pd-5Stelle. “Sono state ignorate tutte le nostre indicazioni”. Amaro il commento di Francesco Rocca che può contare sulla coesione della maggioranza di centrodestra, pronta a lavorare fin da subito con la massima responsabilità. “Accettiamo e rispettiamo il giudizio di parifica con riserva”, commenta il governatore. “Questo giudizio, che certifica la mancanza di 170 milioni, al di là delle valutazioni di ordine contabile, va letto anche politicamente. Perché un buco finanziario così importante nel nostro bilancio si tradurrà, infatti, in ulteriori tagli nel prossimo esercizio“.

Inevitabili ulteriori tagli al bilancio regionale

Una situazione dovuta alla gestione della precedente amministrazione della sinistra e dei 5Stelle. “Come ha spiegato il presidente della Corte dei conti – puntualizza Rocca – la precedente Giunta spesso non ha rispettato le indicazioni arrivate dalla stessa Corte. Questo è il motivo per il quale oggi ci troviamo in tale situazione decisamente difficile. Perché imporrà ulteriori tagli a un bilancio già pesantemente provato dalla situazione debitoria. Affronteremo questa fase con estrema responsabilità nei confronti dei cittadini e dell’amministrazione regionale”. Infine l’augurio che “le opposizioni, fino a pochi mesi fa alla guida del Lazio, causa di questa pesante eredità, si comportino con la stessa responsabilità”.

Fratelli d’Italia: ecco il buon governo Zingaretti

Duro il commento del capogruppo FdI, Daniele Sabatini: «Ecco il tanto sbandierato buon governo di Zingaretti e compagni. Ora lavoreremo per fare in modo che la necessaria opera di risanamento finanziario non vada a pesare sui cittadini del Lazio. Che non possono certo pagare il prezzo dell’incompetenza e della sciatteria amministrativa di chi ci ha preceduti».