Lampedusa, Musk attacca Soros: c’è lui dietro gli sbarchi, vuole distruggere la civiltà occidentale

Elon Musk torna ad attaccare George Soros, accusando la fondazione del filantropo americano di “volere niente di meno della distruzione della civiltà occidentale”. Il commento del magnate, numero 1 di X, appare in un post del suo social in risposta al post di un utente sui massicci arrivi di migranti a Lampedusa, in cui si parla di “invasione guidata da George Soros“.

L’attacco di Musk a Soros, fa notare il Guardian, è partito alla vigilia dell’incontro che il patron della Tesla avrà oggi con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Secondo quanto scriveva nei giorni scorsi il Washington Post, l’incontro è stato organizzato anche per smentire le accuse di antisemitismo che hanno colpito Musk per i suoi attacchi a Soros e non solo.

Il fondatore di Tesla ha infatti ospitato sul social network il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un evento live. Durante l’incontro, Musk ha assicurato: “Ovviamente sono contro l’antisemitismo. La libertà di parola significa qualche volta dire qualcosa che non piace ad altri. Non promuoveremo i discorsi d’odio”.