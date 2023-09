Lago d’Iseo, 20enne sbalzata in acqua dalla barca: ricerche ancora senza esito. Denunciata un’amica

Sono ancora in corso le ricerche, iniziate nella serata di ieri, di una turista tedesca di 20 anni scomparsa nelle acque del lago d’Iseo, all’altezza di Pisogne, in provincia di Brescia. La giovane, sbalzata in acqua dalla barca, non è più riemersa, e i sommozzatori sono impegnati da ore nella ricerca del corpo di cui, dopo la caduta accidentale, forse dovuta a un’accelerazione improvvisa di chi era alla guida, non c’è ancora traccia.

Turista tedesca sbalzata dalla barca nel Lago d’Iseo: ricerche ancora senza esito

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Breno, intervenuti sul posto, la ragazza era in barca con un gruppo di coetanei, tutti tedeschi. In base a quanto fin qui riferito – e riportato tra gli altri dal sito di SkyTg24 – durante la gita al lago non sarebbe mancato l’alcol. Anzi: «Tutti i passeggeri ne avevano assunto, ad eccezione del figlio del proprietario a cui era stata affidata l’imbarcazione».

Incidente al lago d’Iseo, forse un’accelerazione improvvisa all’origine della caduta accidentale

Di più. Secondo la ricostruzione del Messaggero, che parla di «indicazioni confuse e comunque non precise», i giovani in barca «erano talmente ubriachi che faticavano a reggersi in piedi. E a raccontare l’incidente». Fatto sta, che all’improvviso la festa si trasforma in tragedia: un’amica della giovane dispersa avrebbe preso i comandi, e l’accelerazione inaspettata avrebbe fatto perdere l’equilibrio alla 20enne che era sulla prua dell’imbarcazione. Un posto dove peraltro c’è pochissimo spazio per sostare.

Ora la ragazza alla guida dell’imbarcazione rischia di finire nei guai

Ora l’amica della giovane sbalzata in acqua, che insieme al gruppo ha chiamato i soccorsi, rischia di finire nei guai. Ma in questo momento la priorità è trovare la giovane dispersa. Così, mentre le ricerche continuano incessantemente – in acqua e sul fondale, in un punto del lago di Iseo che raggiunge addirittura i 180 metri di profondità – il pm di turno Giovanni Tedeschi valuta l’ipotesi di reato.

Praticamente svanite le speranze di ritrovare la 20enne dispersa ancora in vita

E la ragazza al timone dell’imbarcazione – anche lei di nazionalità tedesca – che ha effettuato la manovra azzardata, è stata denunciata. Nel frattempo, mentre si cerca di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. E di individuare il punto della caduta in acqua – in un tratto del lago di Iseo in cui lo specchio d’acqua è profondissimo – le speranze di ritrovare la 20enne dispersa ancora in vita, sono ormai praticamente svanite.