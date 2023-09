La “verde” Scuderi (semi-sconosciuta) provoca Giambruno e tanto basta per guadagnarsi la celebrità

Attaccare Andrea Giambruno spalanca le porte della celebrità e dei consensi. A sinistra è subito un’icona. La “buona” sorte è toccata a Benedetta Scuderi nel corso del programma “Diario del giorno” condotto, appunto,dal giornalista e compagno del premier Meloni: bersaglio numero uno di una polemica strumentale che, come sappiamo, ha tenuto banco per giorni. Alzi la mano chi conosceva la Scuderi prima di essere ospite del programma, mettere in difficoltà il conduttore e guadagnarsi la “ola” di tutto il mondo di sinistra. Pochi o nessuno. Giovanissima, classe 1991, è co-portavoce della Federazione dei Giovani Verdi Europei. E’ ecologista, femminista ma obiettivamente sconosciuta fino a un giorno fa. Dopodiché il video del suo intervento è diventato virale sul web e Scuderi è diventata l’eroina del giorno. Una parabola invidiabile, non c’è che dire. Per dire, subito Andrea Scanzi in diretta dai social ha detto che “bisognerebbe farle una statua equestre”… A che punto siamo.

Scuderi mette in difficoltà Giambruno e la sinistra fa la “ola”

L’argomento al centro del dibattito in studio era il caso dell’orsa Amarena uccisa. La Scuderi era videocollegata e non si è lasciata sfuggire l’occasione di usare questo tema per andare fuori tema; riperticare la polemica e rinfacciare al conduttore le sue frasi: così ha risposto al conduttore in modo provocatorio. «Potremmo dire che è responsabilità dell’orsa perché se non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il cacciatore, o il lupo. E quindi queste cose non sarebbero successe. No. Non è così e non è colpa dell’orsa. Non è colpa ancora una volta della vittima, ma di chi ha premuto il grilletto. Ma anche del governo che sta facendo azioni per incentivare la caccia», termina il comizietto. Giambruno molto elegantemente non è sceso al livello della polemica. Non ha raccolto la provocazione, ha glissato ed è passato oltre. Contemporaneamente Benedetta Scuderi si è guadagnata la visibilità e il plauso generale di tutti gli “odiatori”, che hanno messo Giambruno nel mirino per una sua frase sui giovani e le giovani: ossia il suo consiglio a non perdere contezza di se stessi ubriacandosi fino a perdere i sensi.

La “verde” Benedetta Scuderi da semi-sconosciuta alle Europee?

In un batter d’occhio la Scuderi è diventata l'”icona” di una certa sinistra e al centro dei riflettori mediatici. Il Fatto quotidiano le ha fatto un’intervista a tutta pagina. E sembra proprio che i suoi meriti siano tutti lì: «la giovane donna che ha spettinato Andrea Giambruno». Ha poi svelato il retroscena: lei è andata a “Il diario del giorno” proprio con l’intenzione di attaccar briga. Alla domanda se la battuta se la fosse preparata, Benedetta Scuderi ha infatti risposto: «Ovviamente avevo voglia di prendere le distanze dalle parole di Giambruno sulle vittime di violenza, ma non potevo sapere che mi avrebbe fatto quella domanda… E ha concluso: «Ora Giambruno e Meloni sanno che non stiamo zitte». Diciamo che dovrebbe dire grazie al conduttore per la “celebrità” inaspattata conseguita. Lei si era candidata alla Camera con l’Alleanza Verdi-Sinistra alle ultime elezioni, ma non è stata eletta. Resta possibilista sulle europee: “La politica si fa per la comunità, se me lo chiederà il gruppo ne sarò felice”. Con questa “medaglietta” sul petto – avere messo in difficoltà Giambruno- potrebbe avere ottime chance.