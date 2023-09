La Calabria festeggia un anno di governo Meloni: un fine settimana di bilanci e di progetti futuri

La Calabria celebra un anno di governo Meloni con una due giorni, sabato e domenica prossimi a Rende, all’hotel San Francesco, parlando anche della Regione e delle proiezioni verso una sfida aperta verso il futuro. L’Italia dopo un anno di governo Meloni e i riflessi sulla Calabria il tema degli incontri. Con un accenno alle tante iniziative messe in campo dall’Esecutivo, dalla Zes per gli investimenti nel Sud alle tante altre misure che riguardano il Pnrr e i fondi di coesione.

La coordinatrice regionale del partito, Wanda Ferro, che è anche sottosegretario agli interni, ha chiamato a raccolta la deputazione del partito, i consiglieri e assessori regionali, i dirigenti giovanili per un appuntamento che avrà il clou domenica mattina con l’intervento telefonico di Giorgia Meloni.

Presenti gli altri parlamentari regionali, il vice capogruppo alla Camera, Alfredo Antoniozzi, e i senatori Fausto Orsomarso ed Ernesto Rapani, gli europarlamentari Denis Nesci Vincenzo Sofo.

Sabato pomeriggio interverrà anche il governatore Roberto Occhiuto.

La Calabria e l’azione del governo non solo al sud

Fratelli d’Italia – ha detto Wanda Ferro – vuole testimoniare la bontà dell’azione del governo a un anno delle elezioni e farlo con uno spirito di partecipazione, che è sempre la base della politica. Ognuno di noi, al di là dei ruoli istituzionali che ricopre, ha sempre lo spirito e l’umiltà del militante e intorno a questa dinamica si muove il nostro impegno quotidiano.

Fausto Orsomarso, senatore, ha sottolineato,”l’ importanza di legare i successi del governo Meloni alle prospettive del governo Occhiuto in Calabria, che deve avere la prospettiva di guidare la Regione per dieci anni continuando in un’azione dirompente che serva sempre di più ai cittadini e che oggi si nutre di nuove possibilità come la Zes per gli investimenti produttivi “.

Alfredo Antoniozzi ha rimarcato,” l’importanza dell’iniziativa dovuta all’impegno del coordinamento regionale, di tutti i parlamentari e della rappresentanza regionale. Siamo impegnati nel doppio binario del governo Meloni e di quello Occhiuto e con una punta di spessore come Denis Nesci per le elezioni europee “.

Le ambizioni di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia anche in Calabria ha l’ambizione di essere il primo partito nelle consultazioni del giugno 2024, rafforzando la rete di amministratori locali e, soprattutto, l’adesione di cittadini e simpatizzanti.

Il partito ha di fronte anche altri appuntamenti di rilevanza, come le elezioni nella città metropolitana di Reggio Calabria, che si terranno nel 2025.

I tavoli verteranno sul rapporto tra territorio e governo presentando anche i risultati ottenuti dalla giunta Occhiuto che a novembre taglierà il tagliando del biennio.

Ferro è anche naturalmente impegnata sul fronte della sicurezza, tema che interessa da vicino la Calabria. La dotazione delle forze dell’ordine è stata aumentata, così come sono in fase di espletamento iniziative per potenziare gli uffici giudiziari.

Di recente la Calabria è stata teatro a Scilla dell’Ecr party, la convention dei Conservatori e Riformisti europei voluta proprio da Denis Nesci con la presenza dei massimi rappresentanti nazionali ed europei del fronte conservatore.

Il tema del Sud, interno di un progetto governativo che vuole ridare centralità al Mediterraneo, ha sempre più centralità e con esso la Calabria che, tra Ponte sullo Stretto e nuove opportunità, può essere un avamposto strategico per l’intera Europa.